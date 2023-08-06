А до зіркових весіль завжди була прикута особлива увага. 24 Канал підготував зворушливу добірку архівних фото з весільних церемоній, за якими з захопленням спостерігала вся Україна.
Не пропустіть 5 знаменитих пар, які закохалися на знімальному майданчику
Як змінилися українські подружжя
Сергій та Сніжана Бабкіни
Закохані таємно обвінчалися у 2008 році, але в церкві дали слово, що незабаром зареєструють свої стосунки. У РАЦСі пара розписалася 27 березня 2009 року, однак пишного святкування не було. Зараз Сергій та Сніжана виховують трьох дітей – синів Артура та Єлисея, доньку Веселину.
Сергій та Сніжана Бабкіни біля РАЦСу / Фото з інстаграму Сніжани
Сергій та Сніжана Бабкіни зараз / Фото з інстаграму артиста
Джамала та Бекір Сулейманов
Весілля переможниці Євробачення-2016 та економіста Бекіра Сулейманова відбулося 26 квітня 2017 року. Вранці закоханим провели офіційну церемонію в Ісламському культурному центрі в Києві, а потім святкування продовжилося в одному з заміських ресторанів. Подружжя виховує двох синів – Еміра-Рахмана та Селіма-Ремзі.
Джамала з коханим на весіллі / Фото з інстаграму артистки
Джамала з коханим зараз / Фото з інстаграму Бекіра Сулейманова
Потап і Настя Каменських
Зіркова пара зіграла весілля 23 травня 2019 року. До того часу Потап і Настя ретельно приховували свої стосунки. Лише в день весілля вони наважилися розповісти про свої почуття прихильникам. Наразі у подружжя немає дітей.
Весілля Потапа і Насті Каменських / Фото з інстаграму артистки
Потап і Настя Каменських зараз / Фото з інстаграму артистки
Юрій та Вікторія Ткачі
Актор та його кохана відсвяткували весілля у 2009 році. До цього закохані майже 2 роки зустрічалися. Пара виховує доньку Лізу.
Юрій Ткач з дружиною на весіллі / Фото з інстаграму Вікторії
Юрій Ткач з дружиною зараз / Фото з інстаграму актора
Ольга Сумська та Віталій Борисюк
Закохані побралися 6 травня 1996 року в Києві. Тоді Ольга та Віталій розписалися в РАЦСі й сфотографувалися на тлі пам'ятника засновникам Києва. У 2002 році в акторів народилася донька Ганна.
Весілля Ольги Сумської та Віталія Борисюка / Фото з інстаграму акторки
Ольга Сумська та Віталій Борисюк зараз / Фото з інстаграму акторки