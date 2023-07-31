У цій статті ми розповімо про 5 знаменитих пар, які довели, що кохання може народитися під яскравими ліхтарями кіностудій та телеекранів. Їхні романтичні історії також показали, що кохання роботі не перешкода!

Дивіться також Не Кен, а Том: історія кохання головної "Барбі" світу Марго Роббі та Тома Акерлі

5 знаменитих пар, які закохалися на знімальному майданчику

Обрі Плаза і Майкл Сірка

Зіркова пара познайомилася у 2010 році на знімальному майданчику комедії "Скотт Пілігрим проти всіх". Обрі та Майкл зустрічалися приблизно рік і навіть хотіли одружитися у Лас-Вегасі. Проте у 2016 році Обрі Плаза здійснила камінг-аут. Майкл Сірка зараз живе в Лос-Анджелесі; востаннє його можна було побачити у фільмі Грети Гервіг "Барбі".

Обрі Плаза і Майкл Сірка / Entertainment Weekly

Раян Гослінг і Сандра Буллок

Раян і Сандра закохалися одне в одного у 2002 році, під час зйомок кримінального фільму "Відлік вбивств". Їхні романтичні стосунки тривали недовго – лише кілька місяців. У 2005 році Буллок вийшла заміж за телеведучого та виробника мотоциклів Джессі Джеймса, але сьогодні самотужки виховує двох прийомних дітей, Луїса і Лілу. У квітні 2016 року у сім'ї Раяна Гослінга і теперішньої Єви Мендес з'явилася друга дитина.

Раян Гослінг і Сандра Буллок / Showbiz Cheat Sheet

Едвард Нортон і Кортні Лав

Під час зйомок провокаційного фільму "Народ проти Ларрі Флінта" зародився роман між Едвардом Нортоном та Кортні Лав, який тривав аж три роки. В одному інтерв'ю вони навіть повідомили, що побралися. Але, на жаль, пара розлучилася, і це не було легким процесом – Кортні заявила у своєму твіттері, що Едвард винен їй 300 тисяч доларів.

З 2007 року Нортон почав зустрічатися з канадською продюсеркою Шоною Робертсон, але у 2011 році пара розлучилася, а у 2012 році знову таємно побралися. Зараз спільно виховують сина Атласа. Кортні відтоді ще не знайшла свою другу половинку.



Едвард Нортон і Кортні Лав / Фото з соцмереж

Сара Джессіка Паркер і Роберт Дауні-молодший

Актори романтично познайомилися на зйомках фільму "Перворідний" у 1984 році. Але, на жаль, Роберту не вдавалося позбутися залежності від наркотиків. Сара намагалася його переконати звернутися за допомогою, проте, Роберт продовжував зловживати. Тож їхні стосунки завершилися семи років спільного життя.

На сьогодні Сара вже 28 років щаслива у шлюбі з 61-річним актором Метью Бродеріком. Роберт проживає з Сьюзан Дауні з 2003 року. 7 лютого 2012 року жінка народила дитину – Екстона Еліаса Дауні, а у листопаді 2014 року у пари народилася друга дитина – Аврі Роель. До того ж саме дружина Сюзан допомогла йому остаточно позбутися від алкоголізму та наркоманії.

Сара Джессіка Паркер і Роберт Дауні-молодший / InStyle

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс

На зйомках фільму "Зелений ліхтар" у 2010 році з'явилася одна з найпривабливіших пар Голлівуду – Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс. Проте, на той момент Раян був заручений зі Скарлетт Йоханссон, а Блейк Лайвлі перебувала у стосунках з Леонардо Ді Капріо. Спочатку вони просто дружили як колеги, але згодом, після розірвання стосунків з колишніми партнерами, вони стали набагато ближчими.

Зараз подружжя проживає в Паунд-Ріджі, Нью-Йорк, із чотирма дочками.



Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Who Magazine

Дивіться також Як виглядала Марго Роббі на початку кар'єри і якою є зараз: на фото не впізнати

Міла Куніс та Ештон Кутчер

Мілу Куніс та Ештон Кутчер зустрілися вперше у 1998 році на зйомках серіалу "Шоу 70-х". Їй було 15, а йому – 20 років. У серіалі їхні герої закохуються один в одного, але насправді, протягом усього періоду зйомок з 1998 по 2006 рік, між Куніс та Кутчером не було ніяких романтичних стосунків, лише дружні взаємини.

Пізніше, Міла Куніс зустрічалася з Маколеєм Калкіном, а Ештон Катчер мав романтичні зв'язки із Бріттані Мерфі та навіть перебував у шлюбі з Демі Мур. Але навіть після цього, доля їх звела разом.

Романтичні стосунки між акторами почалися у 2012 році, коли вони почали зустрічатися. І у 2014 році у щасливої парі з'явилася перша дитина.

Міла Куніс та Ештон Кутчер / Glamour

Деніел Крейг та Рейчел Вайс

У 2010 році, на зйомках фільму "Будинок мрій", між Джеймсом Бондом (Деніел Крейг) та Рейчел Вайс спалахнула романтична іскра. Разом вони зіграли сімейну пару, але, як виявилося, ці почуття перейшли далеко за межі кіноекрану.

Хоча вони були знайомі й до спільних зйомок, у Голлівуді кажуть, що саме "Будинок мрій" став ключовим моментом у їхніх стосунках. Як і багато інших пар з шоубізнесу, Крейг та Вайс приховують своє публічне життя від преси. Проте у вересні 2018 року вони стали щасливими батьками. У них народилася їхня перша спільна дитина – дівчинка.

Деніел Крейг та Рейчел Вайс / People