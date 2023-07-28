Героїня Марго Роббі білявка Барбі шукає не "принца на білому коні", а себе. Власне, так було і в реальному житті акторки, допоки її теперішній чоловік Том Акерлі не увірвався в нього так само несподівано, як і Кен в кабріолеті. 24 Канал відтворив історію кохання однієї з найзакритіших пар світового шоубізнесу.

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Ні стосункам!

Вони познайомилися у 2013 році на зйомках фільму "Французька сюїта". Марго на той час зіграла одну з головних ролей у стрічці Мартіна Скорсезе "Вовк з Волл-стріт", а Том був … третім асистентом режисера. Жінка геть не шукала серйозних стосунків, але "найкрасивіший хлопець Лондона" все ж привернув її увагу.

Ми так довго були друзями. Я так довго була у нього закохана і думала, що він не покохає мене у відповідь. А потім вирішила зізнатися йому і почула у відповідь: "Ми разом",

– пригадала в одному зі своїх інтерв'ю Роббі.

Пара ретельно приховувала свої стосунки навіть тоді, коли акторці приписували романи з Бредом Піттом та Віллом Смітом. Крапку у цьому поставило весілля Марго та Тома, яке теж було таємним. Подейкують, що навіть гості до кінця не знали точне місце проведення церемонії. А на вході у них відбирали усі гаджети, щоб ніхто нічого не зміг зафільмувати.

Робота замість медового місяця

Тома та Марго об'єднують не лише почуття, але й робота. Ще у 2014 році вони та їхні друзі, з якими пара винаймала один будинок, заснували спільну продюсерську компанію "LuckyChap Entertainment". Її пріоритет – фільми для жіночої аудиторії. Так, світ побачили цьогорічна стрічка-прем'єра "Барбі", фільми "Термінал", "Країна мрій", "Я, Тоня" та інші. До речі, заради історії про фігуристку Тоню Гардінг пара навіть відклала свій медовий місяць у 2017 році.

"Були моменти, коли ми сиділи на морозі в машині, припаркованій в Атланті, і думали: "Ми маємо бути зараз на пляжі, в медовому місяці. Що ми робимо?!" Дотримуємося нашої мрії", – розповіла Марго Роббі одному виданню.



Марго Роббі та Том Акерлі на зйомках фільму "Я, Тоня" / Фото Daily Mail

Любов до Гаррі Поттера

На початку подружнього життя Марго дізналася неймовірну новину про свого чоловіка. Він знімався в одному з фільмів про її улюбленого Гаррі Поттера!

"Якби він мені розповів про це раніше, я б швидше погодилася вийти за нього заміж!" – зізналася жінка.

Роль Тома епізодична, але його дружина була дуже вражена. Роббі фанатіла від історій про Гаррі і навіть носила окуляри, як у нього. На шоу Джиммі Кіммела Марго показала свій архівний знімок, де вона 13-річна читає чергову книжку про Поттера.



Марго Роббі читає "Гаррі Поттера" / Відкриті джерела

Секрети щастя Марго Роббі

Секрет подружніх стосунків Марго Роббі та Тома Акерлі – не лише у спільній любові до Гаррі Поттера. Актриса зізнавалася, що чоловік допомагає їй впоратися з нервами. Особливо важлива його підтримка перед початком нового проєкту.

"Я завжди хвилююся перед новою роботою. У мене виникає повна криза довіри до себе. Я навіть думаю, що зовсім не вмію грати. Тоді я йду до чоловіка і він переконує мене, що я все зможу", – зізналася Роббі в інтерв'ю Daily Mirror.

Натомість чоловік хутко біжить до дружини зі своєю фобією змій! Марго зростала в Австралії і дика природа її геть не лякає. А от домашній англієць Том не може зберігати спокій у такій атмосфері.

Мій чоловік ненавидить змій. В Англії, мабуть, їх узагалі немає. Був випадок, коли в наш будинок у Лос-Анджелесі просто на кухню заповзла двометрова змія! Том у паніці запитував мене, що робити, і хотів її вбити. Та я спокійно відправила його в іншу кімнату, поки змія не поповзла геть,

– розповіла зірка на шоу Джеймса Кордена.

А от поваритися подружжя може через третього у ліжку. Марго зізнавалася, що не може розлучитися з плюшевим кроликом Банні і спить з ним. Натомість Том не бажає ділити з ним кохану і завжди викидає геть.

"Може він трохи ревнує, бо Банні займає більшість ліжка", – іронічно відмічала акторка.

Суворі правила подружжя встановлює на час, проведений окремо. Таких моментів у житті Марго і Тома майже немає. Адже вони готові летіти буквально на одну ніч в іншу країну, щоб провести час разом, а на ранок повертатися знову на роботу.

"Бути одруженим – найвеселіше у моєму житті", – зізнавався одного разу Том Акерлі.



Марго Роббі та Том Акерлі / Фото alpha_meows

Поповнення лише у фільмографії

Цього року Марго та Том відсвяткують 7 річницю подружнього життя. Подейкували, що вони могли розлучитися за рік після одруження. Буцімто Роббі поставила Акерлі ультиматум: у 2017 році вона має завагітніти. Утім, сама акторка зізнавалася, що поки не готова, а її пріоритет – робота.

"Якщо говорити про майбутнє через 30 років, я бачу велику різдвяну вечерю з купою дітей. Але не зараз, це 100%", – наголошувала жінка.

Тож зіркове подружжя наразі продовжує радувати черговими прем'єрами. Том з'явився разом з Марго на червоних доріжках в Австралії, Кореї та Лос-Анджелесі, де відбулися покази їхнього фільму "Барбі".



Марго Роббі та Том Акерлі на прем'єрі фільму "Барбі" / Фото Дона Арнольда

Зазначимо, на світовому ринку за перший прокатний вікенд стрічка "Барбі" зібрала 337 мільйонів доларів. З них 155 мільйонів доларів – у США та Канаді, а 182 мільйонів доларів – на міжнародному ринку. Прем'єра в Україні триває і якщо найближчими вихідними хочете побачити цю рожеву історію, бронюйте квитки уже зараз.