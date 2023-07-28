Героиня Марго Робби блондинка Барби ищет не "принца на белом коне", а себя. Собственно, так было и в реальной жизни актрисы, пока ее нынешний муж Том Акерли не ворвался в него так же неожиданно, как и Кен в кабриолете. 24 Канал воспроизвел историю любви одной из самых закрытых пар мирового шоу-бизнеса.

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Нет отношениям!

Они познакомились в 2013 году на съемках фильма "Французская сюита". Марго в то время сыграла одну из главных ролей в ленте Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит", а Том был... третьим ассистентом режиссера. Женщина не искала серьезных отношений, но "самый красивый парень Лондона" все же привлек ее внимание.

Мы были так долго друзьями. Я так долго была в него влюблена и думала, что он не полюбит меня в ответ. А потом решила признаться ему и услышала в ответ: "Мы вместе",

– вспомнила в одном из своих интервью Робби.

Пара тщательно скрывала свои отношения даже тогда, когда актрисе приписывали романы с Брэдом Питтом и Виллом Смитом. Точку в этом поставила свадьба Марго и Тома, которая тоже была тайной. Говорят, что даже гости до конца не знали точное место проведения церемонии. А на входе у них отбирали все гаджеты, чтобы никто ничего не смог снять.

Работа вместо медового месяца

Тома и Марго объединяют не только чувство, но и работу. Еще в 2014 году они и их друзья, с которыми пара снимала один дом, основали совместную продюсерскую компанию LuckyChap Entertainment. Ее приоритет – фильмы для женской аудитории. Так, мир увидели лента-премьера "Барби", фильмы "Терминал", "Страна грез", "Я, Тоня" и другие. Кстати, ради истории о фигуристке Тоне Гардинге пара даже отложила свой медовый месяц в 2017 году.

"Были моменты, когда мы сидели на морозе в машине, припаркованной в Атланте, и думали: "Мы должны быть сейчас на пляже, в медовом месяце. Что мы делаем?! "Соблюдаем нашу мечту", – рассказала Марго Робби одному изданию.



Марго Робби и Том Акерли на съемках фильма "Я, Тоня" / Фото Daily Mail

Любовь к Гарри Поттеру

В начале супружеской жизни Марго узнала невероятную новость о своем муже. Он снимался в одном из фильмов о ее любимом Гарри Поттере!

"Если бы он мне рассказал об этом раньше, я бы скорее согласилась выйти за него замуж!" – призналась женщина.

Роль Тома эпизодическая, но его жена была поражена. Робби фанатила от историй о Гарри и даже носила очки, как у него. На шоу Джимми Киммела Марго показала свой архивный снимок, где она 13-летняя читает очередную книгу о Поттере.



Марго Робби читает "Гарри Поттера" / Открытые источники

Секреты счастья Марго Робби

Секрет супружеских отношений Марго Робби и Тома Акерли – не только в общей любви к Гарри Поттеру. Актриса признавалась, что мужчина помогает ей справиться с нервами. Особенно важна его поддержка перед началом нового проекта.

"Я всегда волнуюсь перед новой работой. У меня возникает полный кризис доверия к себе. Я даже думаю, что совсем не умею играть. Тогда я иду к мужчине и он убеждает меня, что я все смогу", – призналась Робби в интервью Daily Mirror.

Вместо этого мужчина быстро бежит к жене со своей фобией змей! Марго росла в Австралии и дикая природа ее совсем не пугает. А вот домашний англичанин Том не может сохранять покой в такой атмосфере.

Мой муж ненавидит змей. В Англии, вероятно, их вообще нет. Был случай, когда в наш дом в Лос-Анджелесе прямо на кухню заползла двухметровая змея! Том в панике спрашивал меня, что делать, и хотел ее убить. Я спокойно отправила его в другую комнату, пока змея не уползла прочь,

– рассказала звезда на шоу Джеймса Кордена.

А вот повариться супруги могут из-за третьего в постели. Марго признавалась, что не может расстаться с плюшевым кроликом Банни и спит с ним. Том же не желает делить с ним любимую и всегда выбрасывает прочь.

"Может он немного и ревнует, потому что Банни занимает большинство кровати", – иронически отмечала актриса.

Строгие правила супругов устанавливают на время, проведенное отдельно. Таких моментов в жизни Марго и Тома почти нет. Ведь они готовы лететь буквально на одну ночь в другую страну, чтобы провести время вместе, а к утру возвращаться снова на работу.

"Быть женатым - самое веселое в моей жизни", – признавался однажды Том Акерли.



Марго Робби и Том Акерли / Фото alpha_meows

Пополнение только в фильмографии

В этом году Марго и Том отпразднуют 7-ю годовщину супружеской жизни. Поговаривали, что они могли развестись через год после женитьбы. Якобы Робби поставила Акерли ультиматум: в 2017 году она должна забеременеть. Впрочем, сама актриса признавалась, что пока не готова, а ее приоритет – работа.

"Если говорить о будущем через 30 лет, я вижу большой рождественский ужин с кучей детей. Но не сейчас, это 100%", – отмечала женщина.

Поэтому звездные супруги продолжают радовать очередными премьерами. Том появился вместе с Марго на красных дорожках в Австралии, Корее и Лос-Анджелесе, где прошли показы их фильма "Барби".



Марго Робби и Том Акерли на премьере фильма "Барби" / Фото Дона Арнольда

Отметим, на мировом рынке за первый прокатный уикенд фильм "Барби" собрала 337 миллионов долларов. Из них 155 миллионов долларов – в США и Канаде, а 182 миллиона долларов – на международном рынке. Премьера в Украине продолжается и если в ближайшие выходные хотите увидеть эту розовую историю, бронируйте билеты уже сейчас.