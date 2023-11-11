Ви вразите всіх: поради, як написати ідеальний весільний тост

Сказати чуттєвий та веселий тост на весіллі – це ще те завдання. Аби вразити наречених та гостей, підготуйтеся заздалегідь. Про поради, які допоможуть зробити ваше привітання незабутнім – читайте далі.

Як написати найкращий тост, добре знають засновниці платформи Speech Tank Маріса Поланскі та Крістін Келлер. Дослухавшись їхніх порад, ви справите чудове враження на весіллі.

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Весільний тост повинен бути змістовним, але не надто довгим та прісним. Обов'язково мають бути початок, середина та кінець. Експертки поділилися шаблоном для написання тосту, який можна використати для того, щоб придумати унікальне привітання.

Шаблон весільного тосту

Привітайте молодят. Розкажіть, наскільки для вас важливо бути присутнім на їхньому святкуванні. Представтеся. Не всі гості знають, ким ви є для наречених. Тому одним реченням згадайте історію вашого знайомства. Розкажіть історію. Підберіть жарти, які вдало доповнять ваш тост і зроблять його гармонійним та невимушеним. Зверніться до обох партнерів. Не варто зосереджуватися лише на нареченому чи нареченій, навіть якщо ви погано знаєте іншого. У цьому випадку ви можете поділитися тим, що ваш друг говорив про свою кохану людину. Потренуйтеся на комусь. Розкажіть свої жарти комусь, окрім наречених. Так ви переконаєтеся, чи будуть вони зрозуміли для інших гостей. Підійміть келих. У кінці тосту підійміть свій келих та запропонуйте усім випити за щастя молодят.

Якщо вам дуже важко написати тост, то просто сядьте за стіл і запишіть перше, що спало вам на думку. Так само, якщо ви займаєтеся якимись справами, але вам прийшла цікава думка, яку можна використати, – запишіть її.

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Ваша промова стане ще чуттєвішою, якщо ви будете використовувати приклади. Не достатньо сказати, що наречена "дуже щедра". Розкажіть історію, в якій вона проявила цю якість свого характеру.

Найкраща тривалість тосту – близько 3 хвилин. Спробуйте розповісти його в голос, аби переконатися, що ваша промова не затягнеться на значно довше. Крім того, це допоможе впоратися з хвилюванням.



Як вразити усіх весільним тостом / Фото Inga Seliverstova, Pexels

Келлер наголосила, що згадувати про колишніх у весільному тості – категорично заборонено. Також перед тим, як розповідати якусь історію про наречених, подумайте, чи можна, аби про неї дізналися умовно бабуся чи тітка.

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Питання, які точно допоможуть написати тост

Який ваш перший спогад про нареченого або наречену?

Який спогад улюблений?

Що сказав вам друг, коли вперше розповів про свого партнера?

Чого вас навчили наречений/наречений або пара в цілому?

Якими якостями ви захоплюєтеся в них?

Коли вони виявляли ці якості?

Відповіді на ці питання допоможуть вам доповнити тост і зробити його ще кращим.