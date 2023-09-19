У одному з масштабних досліджень, яке проводили у 2015 році, взяло участь понад 30 тисяч осіб. Експерти дійшли висновку, що пари, які займалися сексом хоча б раз на тиждень, були щасливішими, ніж ті, у кого статевий акт траплявся рідше.

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Здавалося б, відповідь на питання "скільки" може бути "хоча б раз на тиждень." Проте, ця тема не така однозначна. Інше дослідження, опубліковане роком раніше, надає змішані результати. Згідно з його даними, відсоток щасливих людей серед тих, хто кохався 2-3 рази на тиждень, все-таки був вищим, ніж серед тих, у кого секс був раз на тиждень.

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Ці суперечливі дані можуть вказувати на те, що загальної "норми" в сексі взагалі не існує, а відповідь залежить від кожної конкретної пари.

Задоволення як головний показник

Однак важливо пам'ятати, що якщо мова йде про секс, головне – це задоволення. Займайтеся сексом стільки, скільки хочеться вам та вашому партнеру. Тільки так можна визначити власну "норму". Але навіть ця "норма" може змінитися з часом, і це абсолютно нормально.

Секс повинен приносити радість вашій парі. Якщо він перестає виконувати цю важливу функцію і стає джерелом стресу або незадоволення, це може бути сигналом, що настав час зупинитися і подумати про те, що можна зробити для виправлення ситуації.