В одном из масштабных исследований, которое проводилось в 2015 году, приняло участие более 30 тысяч человек. Эксперты пришли к выводу, что пары, которые занимались сексом хотя бы раз в неделю, были счастливее тех, у кого половой акт случался реже.

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Казалось бы, ответ на вопрос "сколько" может быть "хотя бы раз в неделю." Однако, эта тема не столь однозначна. Другое исследование, опубликованное годом ранее, дает смешанные результаты. Согласно его данным, процент счастливых людей среди любившихся 2-3 раза в неделю все же был выше, чем среди тех, у кого секс был раз в неделю.

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Эти спорные данные могут указывать на то, что общей "нормы" в сексе вообще не существует, а ответ зависит от каждой конкретной пары.

Удовлетворение как главный показатель

Однако важно помнить, что если речь идет о сексе, главное – это удовольствие. Занимайтесь сексом столько, сколько хочется вам и вашему партнеру. Только так можно определить собственную "норму". Но даже эта "норма" может измениться с течением времени, и это абсолютно нормально.

Секс должен доставлять радость вашей паре. Если он перестает выполнять эту важную функцию и становится источником стресса или неудовольствия, это может быть сигналом, что пора остановиться и подумать о том, что можно сделать для исправления ситуации.