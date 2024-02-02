Сукня з секонд-хенду і хот-доги на вечерю: наречені вразили гостей бюджетним весіллям

Наречена Ріанна та її коханий витратили на святкування весілля всього лиш 1500 фунтів стерлінгів, що є надзвичайним мізером у порівнянні з середньостатистичними весіллями у Великій Британії. Як нареченим вдалося так зекономити – читайте далі.

Весілля закоханої пари відбулося минулого літа. Вони вважають, що у такий важливий день потрібно насолоджуватися кожним моментом, а не метушитися. Ріанні та її чоловіку це вдалося.

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Рецепт затишного бюджетного весілля

Закохані вирішили організувати весілля самостійно й не заморочуватися вишуканим декором та дорогою вечерею. Ріанна знайшла свою сукню у секонд-хенді за 13 фунтів стерлінгів. Сукня була з простої білої тканини та на довгий рукав. Доповнила образ наречена довгою фатою, намистом з перлів й букетом з кольорових квітів, який вона придбала у супермаркеті.

Образ був ніжним та романтичним. Ніхто б і не здогадався, скільки коштує сукня, адже Ріанні вона дуже личила. Довгі світлі локони довершили образ нареченої. До речі, дівчина вирішила обійтися без макіяжу.

Наречений був одягнений у темно зелений костюм, скільки коштувало його вбрання – невідомо.

Молодята вирішили заощадити на трансфері для себе й гостей, то ж з церкви усі разом пішли пішки до намету, де відбувалося святкування. У середині білого намету поставили дерев'яні столи та крісла, а зовні його прикрасили гірляндами, які ввечері додали затишної атмосфери.

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На весілля запросили лише 15 гостей – найближчих людей для наречених. Весільний торт спекла сестра нареченої – це був звичайний бісквіт, прикрашений полуницею та перемазаний кремом. Увечері вони всі разом їли хот-доги біля багаття й запалювали бенгальські вогники.

Яким було бюджетне весілля молодят / Фото Ріанни

Користувачі в захваті від весілля

За даними британського весільного сайту Hitched, у 2023 році середня вартість весілля у Великій Британії становила 20 700 фунтів стерлінгів. То ж Ріанна та її коханий змогли добряче зекономити.

Під відео Ріанни у тіктоці було безліч позитивних коментарів. Дехто навіть запропонував поширювати такий тип весілля, аби все більше пар відмовлялися від витрачання величезних грошей на весілля.