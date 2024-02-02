Весілля закоханої пари відбулося минулого літа. Вони вважають, що у такий важливий день потрібно насолоджуватися кожним моментом, а не метушитися. Ріанні та її чоловіку це вдалося.
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Рецепт затишного бюджетного весілля
Закохані вирішили організувати весілля самостійно й не заморочуватися вишуканим декором та дорогою вечерею. Ріанна знайшла свою сукню у секонд-хенді за 13 фунтів стерлінгів. Сукня була з простої білої тканини та на довгий рукав. Доповнила образ наречена довгою фатою, намистом з перлів й букетом з кольорових квітів, який вона придбала у супермаркеті.
Образ був ніжним та романтичним. Ніхто б і не здогадався, скільки коштує сукня, адже Ріанні вона дуже личила. Довгі світлі локони довершили образ нареченої. До речі, дівчина вирішила обійтися без макіяжу.
Наречений був одягнений у темно зелений костюм, скільки коштувало його вбрання – невідомо.
Молодята вирішили заощадити на трансфері для себе й гостей, то ж з церкви усі разом пішли пішки до намету, де відбувалося святкування. У середині білого намету поставили дерев'яні столи та крісла, а зовні його прикрасили гірляндами, які ввечері додали затишної атмосфери.
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На весілля запросили лише 15 гостей – найближчих людей для наречених. Весільний торт спекла сестра нареченої – це був звичайний бісквіт, прикрашений полуницею та перемазаний кремом. Увечері вони всі разом їли хот-доги біля багаття й запалювали бенгальські вогники.
Яким було бюджетне весілля молодят / Фото Ріанни
Користувачі в захваті від весілля
Під відео Ріанни у тіктоці було безліч позитивних коментарів. Дехто навіть запропонував поширювати такий тип весілля, аби все більше пар відмовлялися від витрачання величезних грошей на весілля.
- "Яке гарне і затишне весілля";
- "Справжнє весілля. Тільки люди, яких ти найбільше любиш. Прості й красиві";
- "Я одружився в будинку мами і витратив на весілля загалом 2 тисячі доларів. Я все ще щасливий у шлюбі через 9 років. Мій брат витратив на весілля 20 тисяч і вже розлучився";
- "Весілля за 1500 стерлінгів – нуль стресу, нуль тиску, лише важливі люди. Ідеальний рецепт для події без стресу та щасливих спогадів".