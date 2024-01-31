Ця історія трапилася у Сучжоу (Китай). Жінка, яка прийшла на весілля до сина, ще не здогадувалася, який подарунок долі чекає далі. Весільна церемонія вже розпочалася, коли жінка побачила на руці у нареченої особливу родимку.

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Спершу здавалося, що цього просто не може бути. Однак жінка набралася сміливості й запитала батьків майбутньої невістки, чи її не усиновили.

Сім'я нареченої була дуже збентеженою, адже щойно розкрили їхню таємницю. Однак правду вирішили не приховувати: так, дівчинку справді знайшли на узбіччі дороги, а тоді виховали як рідну доньку.

Коли наречена почула про це, вона не стримала сліз. Дівчина зізналася, що зустріч з біологічною матір'ю робить її навіть щасливішою, аніж саме весілля.

А що ж було з весіллям

Здавалося, на цьому радісному моменті історія могла б завершитися. Однак всіх хвилювало: а як тепер бути з весіллям? Однак мама нареченого поквапилася заспокоїти молодят: вони можуть спокійно продовжувати свою церемонію.

Жінка розповіла, що роками безрезультатно шукала свою донечку. А коли зневірилася, усиновила хлопчика. Коли майбутні закохані зустрілися, вони навіть не здогадувалися, скільки сімейних секретів їм доведеться почути.

Зрештою, наречені таки сказали одне одному заповітне "так" й стали чоловіком та дружиною.