Эта история случилась в Сучжоу (Китай). Женщина, которая пришла на свадьбу к сыну, еще не догадывалась какой подарок судьбы ждет ее дальше. Свадебная церемония уже началась, когда женщина увидела на руке у невесты особую родинку.

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Сначала казалось, что этого просто не может быть. Однако женщина набралась смелости и спросила родителей будущей невестки, не усыновили ли ее.

Семья невесты была очень смущенной, ведь только что раскрыли их тайну. Однако правду решили не скрывать: да, девочку действительно нашли на обочине дороги, а потом воспитали как родную дочь.

Когда невеста услышала об этом она не сдержала слез. Девушка призналась что встреча с биологической матерью делает ее даже счастливее, чем сама свадьба.

А что же было со свадьбой

Казалось на этом радостном моменте история могла бы завершиться. Однако всех волновало: а как теперь быть со свадьбой? Однако мама жениха поспешила успокоить молодоженов: они могут спокойно продолжать свою церемонию.

Женщина рассказала, что годами безрезультатно искала свою дочь. А когда отчаялась, усыновила мальчика. Когда будущие влюбленные встретились, они даже не догадывались, сколько семейных секретов им придется услышать.

В конце концов молодожены все-таки сказали друг другу заветное "да" и стали мужем и женой.