Майбутні закохані познайомилися на роботі й разом працювали над різними проєктами. Їхні стосунки підживлював постійний адреналін. Закохані відразу вирішили: якщо вже одружуватися, то весілля має бути незабутнім.

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Що могло б шокувати гостей більше, аніж наречені, які підпалили себе? Спершу полум'я охопило весільний букет, а тоді перекинулося на спини молодят.



Наречені підпалили себе під час весілля / The Quint

Гості спершу втратили дар мови, а тоді, збагнувши, що це – не надзвичайна ситуація, а сюрприз від наречених, почали їх підбадьорювати вигуками.

На щастя, з Гейбом та Амбер – усе гаразд. Загасивши полум'я, вони продовжили святкувати, наче нічого й не сталося.

Від дня весілля минуло вже чимало часу, однак вогняні фото продовжують збирати десятки тисяч коментарів та вподобайок. Найбільше людей цікавить: що зробили наречені, аби вберегти від вогню своє волосся.

Окрім того, людям, які планують весілля, нагадують, що досвід Гейба та Амбер не можна відтворювати. Професійні каскадери знали, як зробити трюк відносно безпечним для себе. Усі інші – ні.