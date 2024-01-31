Будущие влюбленные познакомились на работе и начали вместе работали над различными проектами. Их отношения подпитывал постоянный адреналин. Влюбленные сразу решили: если уж жениться, то свадьба должна быть незабываемой.

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Что могло бы шокировать гостей больше чем жених и невеста которые подожгли себя? Сначала пламя охватило свадебный букет, а потом перекинулось на спины молодоженов.



Невесты подожгли себя во время свадьбы / The Quint

Гости сначала потеряли дар речи а потом, поняв, что это не чрезвычайная ситуация, а сюрприз от молодоженов, начали их подбадривать возгласами.

К счастью с Гейбом и Амбер все в порядке. Потушив пламя, они продолжили праздновать как ни в чем не бывало.

Со дня свадьбы прошло уже немало времени однако огненные фото продолжают собирать десятки тысяч комментариев и лайков. Больше всего людей интересует: что сделали жених и невеста, чтобы уберечь от огня свои волосы.

Кроме того людям, которые планируют свадьбу напоминают, что опыт Гейба и Амбер нельзя воспроизводить. Профессиональные каскадеры знали, как сделать трюк относительно безопасным для себя. Все остальные – нет.