Свадьба влюбленной пары состоялась прошлым летом. Они считают, что в такой важный день нужно наслаждаться каждым моментом, а не суетиться. Рианне и ее мужу это удалось.
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Рецепт уютной бюджетной свадьбы
Влюбленные решили организовать свадьбу самостоятельно и не заморачиваться изысканным декором и дорогим ужином. Рианна нашла свое платье в секонд-хенде за 13 фунтов стерлингов. Платье было из простой белой ткани и на длинный рукав. Дополнила образ невеста длинной фатой, ожерельем из жемчуга и букетом из цветных цветов, который она приобрела в супермаркете.
Образ был нежным и романтичным. Никто бы и не догадался, сколько стоит платье, ведь Рианне оно очень подходило. Длинные светлые локоны довершили образ невесты. Кстати, девушка решила обойтись без макияжа.
Жених был одет в темно-зеленый костюм, сколько стоил его наряд – неизвестно.
Молодожены решили сэкономить на трансфере для себя и гостей, поэтому из церкви все вместе пошли пешком к палатке, где происходило празднование. В середине белого шатра поставили деревянные столы и кресла, а снаружи его украсили гирляндами, которые вечером добавили уюту к атмосфере.
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На свадьбу пригласили только 15 гостей – самых близких людей для молодоженов. Свадебный торт испекла сестра невесты – это был обычный бисквит, украшенный клубникой и перемазанный кремом. Вечером они все вместе ели хот-доги у костра и зажигали бенгальские огоньки.
Какой была бюджетная свадьба молодоженов / Фото Рианны
Пользователи в восторге от свадьбы
Под видео Рианны в тиктоке было множество положительных комментариев. Некоторые даже предложили распространять такой тип свадьбы, чтобы все больше пар отказывались от траты огромных денег на свадьбу.
- "Какая красивая и уютная свадьба";
- "Настоящая свадьба. Только люди, которых ты больше всего любишь. Простые и красивые";
- "Я женился в доме мамы и потратил на свадьбу в общей сложности 2 тысячи долларов. Я все еще счастлив в браке спустя 9 лет. Мой брат потратил на свадьбу 20 тысяч и уже развелся";
- "Свадьба за 1500 стерлингов – ноль стресса, ноль давления, только важные люди. Идеальный рецепт для события без стресса и счастливых воспоминаний".