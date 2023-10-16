Що відбулося на вечірці після прем'єри SNL

Співачка та футболіст прийшли разом на прем'єру 49 сезону шоу Saturday Night Live. Після цього вони відвідали афтепаті у Нью-Йорку.

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Інсайдери розповіли, що 33-річна попзірка та 34-річний футболіст були на вечірці до 4 години ранку. Вони багато сміялися та говорили. Келс клав руки Свіфт собі на плечі, щоб вони були ближчими один до одного. Футболіст обіймав співачку за талію та цілував.

Вони шепотілися, багато торкалися один одного та цілувалися. Вони були надзвичайно милі та щасливі разом,

– розповіли очевидці.

Люди, які були присутні на вечірці, зауважили, що Тейлор та Тревіс давали один одному волю. Вони багато спілкувалися з іншими людьми, але при цьому постійно поверталися один до одного.

Фотографи підловили зіркову пару, коли та прямувала на вечірку тримаючись за руки.



Свіфт та Келс прибувають на вечірку / GOTHAM/GC IMAGES

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Знаменитості трималися за руки / Фото GC IMAGES

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Зауважимо, чутки про роман співачки та футболіста ширяться вже кілька місяців. Раніше Свіфт та Келс не з'являлися разом на публіці. Однак у вересні співачка відвідала футбольний матч "Канзас-Сіті Чіфс" проти "Чикаго Берс", на якому грав Келс. Опісля того знаменитості разом покинули стадіон.

До речі, раніше футболіст розповідав у своєму подкасті, який веде з братом, що побував на концерті співачки.