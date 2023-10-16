Что произошло на вечеринке после премьеры SNL
Певица и футболист пришли вместе на премьеру 49-го сезона шоу Saturday Night Live. После этого они посетили афтепати в Нью-Йорке.
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Инсайдеры рассказали, что 33-летняя поп-певица и 34-летний футболист были на вечеринке до 4 часов утра. Они много смеялись и говорили. Келси клал руки Свифт себе на плечи, чтобы они были ближе друг к другу. Футболист обнимал певицу за талию и целовал.
Они шептались, много касались друг друга и целовались. Они были очень милые и счастливые вместе,
– рассказали очевидцы.
Присутствовавшие на вечеринке заметили, что Тейлор и Тревис давали друг другу волю. Они много общались с другими людьми, но при этом постоянно возвращались друг к другу.
Фотографы подловили звездную пару, когда та направлялась на вечеринку, держась за руки.
Свифт и Келси прибывают на вечеринку / GOTHAM/GC IMAGES
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Знаменитости держались за руки / Фото GC IMAGES
Заметим, слухи о романе певицы и футболиста ходят уже несколько месяцев. Ранее Свифт и Келси не появлялись вместе на публике. Однако в сентябре певица посетила футбольный матч "Канзас-Сити Чифс" против "Чикаго Берс", на котором играл Келси. После этого знаменитости вместе покинули стадион.
Кстати, ранее футболист рассказывал в своем подкасте, который он ведет вместе братом, что побывал на концерте певицы.