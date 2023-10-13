"Самый совершенный праздник"

Пара вышла замуж 10 сентября. Билли Рэй опубликовал нежные свадебные фото с невестой в своем инстаграме.

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Избранницей актера стала 34-летняя австралийская певица Firerose. В день свадьбы невеста надела роскошное белое платье от дизайнера Laura Rudovic. Платье имело кружево на груди и прозрачные кружевные рукава. Образ довершали длинная фата и букет осенних цветов.

Билли Рэй был в черном костюме Versace, а волосы завязал в два свободных хвоста.

10/10/23 всегда будет прекрасным, радостным днем, когда наши две души объединились в одну в святом браке. Это был самый совершенный праздник любви, который мы могли себе представить,

– написал влюбленный мужчина.

Как развивались отношения пары

По данным Hello, Билли Рэй Сайрус и Firerose познакомились еще 14 лет назад на съемках популярного подросткового сериала "Ханна Монтана".

Однажды из входной двери вышла Firerose. Я подумал: "Эта девушка – звезда". Она сказала мне, что пришла на прослушивание, а я ответил: "Ну, я уверен, что ты получишь работу",

– вспоминает первую встречу с будущей супругой певец.

Все это время певцы поддерживали связь, а воссоединились в 2021 году для совместной работы над музыкой. С того времени пара начала записывать общие песни, а Firerose называла Билли Рея своим наставником.

В сентябре 2022 года Билли Рэй сделал предложение своей любимой и сказал, что хочет быть с ней всегда. Через год влюбленные поженились.

Заметим, неизвестно, присутствовал ли Майли Сайрус или кто-то другой из 4-х детей певца на свадьбе. Раньше были слухи о трудностях в семье.