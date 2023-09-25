Тревіс уперше зацікавився Тейлор ще в липні цього року. А днями заявив, що "перекинув м'яч на її бік поля". Що це може означати і які стосунки насправді об'єднують цих двох – читайте далі.

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Роман чи ні

Уперше Тревіс Келс заговорив про Тейлор Свіфт у своєму подкасті "Нові висоти", який веде разом із братом Джейсоном. Тоді він розповів, що відвідав один із концертів співачки і хотів передати їй свій номер телефону на браслеті дружби.

Це особливі аксесуари, які є символом пісні Тейлор з альбому "Midnights". Багато шанувальників одягають їх на концерт, а потім під час виступу кумира обмінюються ними.

Я був трохи засмучений тим, що не зміг передати їй один із браслетів, який зробив для неї. Вона ні з ким не зустрічається, або, принаймні, не хотіла зустрічатися зі мною. Отже, я сприйняв це особисто,

– заявив Келс.

Як пише видання Daily Mail, Тревіс та Тейлор спілкуються і чоловік дуже зацікавлений співачкою. Натомість артистка підтримала Келса разом з його матір'ю Донною під час гри "Канзас-Сіті Чіфс" проти "Чикаго Берс". У VIP-секторі вони активно вболівали та підбадьорювали команду.

Раніше повідомлялося, що Тревіс хотів би запросити Тейлор на побачення і зрозуміти чи можуть їхні потенційні стосунки отримати продовження. Як кажуть наближені до зірок особи, єдина проблема – час та графіки обох. А ще їм важко зібратися кудись так, щоб їх не заскочили допитливі папараці.

Це не є органічним для Тревіса та його симпатій, але йому, звичайно, подобаються чутки, тому що він насправді хотів би зустрічатися з Тейлор, якби вона дала йому шанс,

– кажуть інсайдери.

Сама володарка Греммі поки публічно не прокоментувала чутки про роман.