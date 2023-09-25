Втім, уже пройшов рік, як актор серіалів "Зв'язок", "Жіночий лікар" та "Спіймати Кайдаша" перебуває в стосунках з підприємницею Світланою Готочкіною. Вони познайомилися влітку 2022 року.

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Історія зустрічі Тараса Цимбалюка зі Світланою

"Взагалі я вважаю, що це дуже тонка матерія. Як тут можна щось спрогнозувати? Адже ти можеш бути в стосунках, побачити когось, і все – тебе ніби інсультом прошибає, – зазначив Тарас Цимбалюк в інтерв'ю Маші Єфросиніній в YouTube-проєкті "Екзамен. Нова реальність". – Я був повністю в роботі, ні на що не розраховував і не планував жодних нових стосунків. Тоді повністю розслабився й кайфував від цього внутрішнього стану".

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Але 28 серпня український актор зустрів майбутню кохану в Києві. Вони познайомилися через його подругу Настю. "Вона зняла сторіс, відмітила мене. Свєтуся перейшла на мою сторінку й лайкнула кілька фото. Я перейшов на її профіль, теж лайкнув пару фоточок. У мене був класний настрій! Ми списалися й через кілька годин уже зідзвонилися. Вона тоді була у Варшаві. Проговорили чотири години, постійно сміялися, – розповів Тарас. – Переписувалися місяць. А наприкінці вересня зустрілися в Києві. І відтоді ми разом".

Про серйозну розмову з коханою

Тарас підкреслив, що ретельно обдумав багато аспектів, щоб не повторити минулих помилок. Цієї миті вони, як закохані, продовжують активно працювати над своїми стосунками, включаючи й важкі розмови на серйозні теми.

Під час гастролей у Львові ми порушили тему грошей і заробітку. Я тоді практично нічого не заробляв, але не дозволяв собі, щоб кохана за щось платила. Також намагався робити подарунки. Вона має право почуватися жінкою, хоч як би погано в мене було в фінансовому плані,

– зауважив актор.

Але Світлана сказала: "Не переймайся, все буде добре. Я вірю в тебе і в те, що все складеться. Чудово бачу, оцінюю все, і це абсолютно не головне». Їй не вистачало того, що є в наших стосунках. І вона дуже це цінує. Ми розставили всі крапки над "і". Кохана вірить в мене. А це означає, що я маю йти лише вперед".

Інтерв'ю з Тарасом Цимбалюком: дивіться відео онлайн