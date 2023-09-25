Впрочем, уже прошел год, как актер сериалов "Зв'язок", "Женский врач" и "Поймать Кайдаша" находится в отношениях с предпринимателем Светланой Готочкиной. Они познакомились летом 2022 года.

Рекомендуем "Пока смерть не разлучит нас": Шакира рассказала о жизни с Жераром Пике

История встречи Тараса Цымбалюка со Светланой

"Вообще я считаю, что это очень тонкая материя. Как здесь можно что-то спрогнозировать? Ведь ты можешь быть в отношениях, увидеть кого-то, и все – тебя как бы инсультом прошибает, – отметил Тарас Цимбалюк в интервью Маше Ефросининой в YouTube-проекте "Экзамен. Новая реальность". – Я был полностью в работе, ни на что не рассчитывал и не планировал никаких новых отношений. Тогда полностью расслабился и кайфовал от этого внутреннего состояния".

Начало новых отношений – трепетный момент. Чувствовать себя в это время более защищенно можно с презервативами Durex®. Уже более 90 лет бренд улучшает качество и создает новые продукты, среди которых вы найдете подходящие именно вам и вашему партнеру.



Ни одно из средств контрацепции не гарантирует 100% защиту от беременности и ЗППП. *Реклама медицинского изделия. Презервативы латексные с силиконовой смазкой DUREX Extra Safe (максимальная надежность), 3 шт. и 12 шт. Сертификат соответствия №UA.TR.098.0007-15. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с лечащим врачом.





Но 28 августа украинский актер встретил будущую возлюбленную в Киеве. Они познакомились через его подругу Настю. "Она сняла сток, заметила меня. Светуся перешла на мою страницу и лайкнула несколько фото. Я перешел на ее профиль, тоже лайкнул пару фоточек. У меня было классное настроение! Мы списались и через несколько часов уже созвонились. Она тогда была в Варшаве. Проговорили четыре часа, постоянно смеялись, – рассказал Тарас. – Переписывались месяц. А в конце сентября встретились в Киеве. И с тех пор мы вместе".

О серьезном разговоре с любимой

Тарас подчеркнул, что тщательно обдумал многие аспекты, чтобы не повторить прошлые ошибки. В этот момент они, как влюбленные, продолжают активно работать над своими отношениями, включая и трудные разговоры на серьезные темы.

Во время гастролей во Львове мы затронули тему денег и заработка. Я тогда практически ничего не зарабатывал, но не позволял себе, чтобы возлюбленная за что-то платила. Также пытался делать подарки. Она имеет право чувствовать себя женщиной, как бы плохо у меня ни было в финансовом плане,

– заметил актер.

Но Светлана сказала: "Не волнуйся, все будет хорошо. Я верю в тебя и в то, что все сложится. Прекрасно вижу, оцениваю все, и это совершенно не главное". Ей не хватало того, что есть в наших отношениях. И она очень это ценит. Мы расставили все точки над "и". Любимая верит в меня. А это значит, что я должен идти только вперед".

Интервью с Тарасом Цимбалюком: смотрите видео онлайн