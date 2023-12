Співачка написала багато пісень про кохання та розставання. Це й не дивно, адже Тейлор неодноразово переживала ці відчуття.

З ким зустрічалася Тейлор Свіфт

Джо Джонас

Особисте життя зірки дуже насичене. У 2008 році Тейлор кілька місяців зустрічалася з учасником гурту Jonas Brothers Джо Джонасом. Після їхнього розриву співачка написала декілька пісень, серед яких "Forever & Always" та "Better Than Revenge". До речі, про рішення завершити стосунки Джо повідомив Тейлор телефоном.

Я переживаю, але зараз уже все гаразд. Знаєте, коли я зустріну справжнє кохання, я навіть і не згадаю хлопця, який кинув мене у 18 років, зателефонувавши і витративши на це 27 секунд. Напевно, це своєрідний рекорд,

– говорила Тейлор на шоу Еллен Дедженерес.

Тейлор Лотнер

Співачка перебувала у стосунках з зіркою фільму "Сутінки" 3 місяці у 2009 році. Закохані разом відсвяткували День святого Валентина, однак зрозуміли, що між ними нема "хімії", тому вирішили залишитися друзями.

Лукас Тілл

Багато з нас пам'ятають кліп Тейлор на пісню You Belong With Me. А чи знаєте ви, що співачка деякий час зустрічалася з актором Лукасом Тіллом, який у кліпі зіграв роль її сусіда, в якого вона була таємно закохана? Лукас розповів MTV, що вони зустрічалися, але були більше як друзі, тому нічого не вийшло.

Корі Монтейн

У березні 2010 року Тейлор помітили разом з зіркою серіалу "Хор" Корі Монтейном. Інсайдери повідомляли, що пара була дуже щасливою.

Зауважимо, Корі загинув через передозування наркотиками у 2013 році.



Тейлор Свіфт та Корі Монтейн на "Греммі" / Фото Getty Images

Джейк Джилленгол

Наприкінці 2010 року у Тейлор був бурхливий роман з актором Джейком Джилленголом. Перед новим роком Джейк вирішив порвати зі співачкою, чим дуже ранив її почуття. Близькі повідомляли, що Тейлор була дуже засмучена та пригнічена.



Тейлор Свіфт 2 місяці зустрічалася з Джейком Джилленголом / Фото Swarbrick/INFphoto.com

Конор Кеннеді

У 2012 році 22-річна Тейлор зустрічалася з родичем 35-го президента США Джона Кеннеді Конором Кеннеді. Закохана пара часто потрапляла в об'єктив папараці на території комплексу Кеннеді та біля нього. Співачка навіть купила будинок неподалік, який обійшовся їй у 4,9 мільйона доларів. Коли тримісячний роман завершився, Тейлор переїхала, а через рік продала будинок.



Тейлор Свіфт зустрічалася з нащадком Джона Кеннеді / Фото Роберта Баттона, Wenn.com

Калвін Гарріс

Стосунки співачки з шотландським ді-джеєм Калвіном Гаррісом тривали 15 місяців. Познайомилися вони за лаштунками церемонії вручення премії Brit Awards у 2015 році. В інтерв'ю Vogue Тейлор розповідала, що у неї чарівні стосунки, і вона хоче, щоб вони були такими і далі. Однак у 2016 році пара розійшлася.

Джо Алвін

З британським актором Джо Алвіном Тейлор почала зустрічатися у 2017 році. Дівчина навіть орендувала квартиру у Лондоні, щоб бути ближче до коханого. Оточення зірки говорило про те, що пара дуже закохана і, ймовірно, одружиться. У 2020 році ЗМІ навіть писали про те, що пара обговорювала тему дітей.

Однак у квітні 2023 року Тейлор та Джо розійшлися після 6 років стосунків.



Найдовші стосунки у Тейлор були з Джо Алвіном / Фото Getty Images

З якими ще зірками приписують романи Тейлор Свіфт

Корд Оверстріт (відомий за серіалом "Хор");

Зак Ефрон (актор);

Джон Майєр (американський співак);

Адам Янг (автор пісень);

Едді Редмейн (виконав головні ролі у фільмах "Дівчина з Данії" та "Фантастичні звірі і де їх шукати");

Джо Алвін (актор);

Гаррі Стайлс (на той час був солістом гурту One Direction);

Том Гіддлстон (виконавець ролі Локі у фільмі "Тор");

Метті Хілі (співак).

Зауважимо, що зараз 33-річна акторка зустрічається з 34-річним футболістом Тревісом Келсі. Стосунки пари досить публічні, то ж про них часто пишуть у ЗМІ.



Тейлор Свіфт зустрічається з Тревісом Келсі / Фото GC IMAGES

