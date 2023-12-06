Американська зірка обійшла Владіміра Путіна, Сі Цзіньпіня та британського короля Чарльза III у цій категорії. Тейлор Свіфт у 2023 році стала найбільш прослуховуваною артисткою на Spotify.
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Тейлор Свіфт – "Людина року-2023"
Саме Тейлор Свіфт потрапила на обкладинку видання Time як персона цього року. Журнал називає її "надзвичайною оповідачкою" та мисткинею, досягнення якої є "такими величезними, що перераховувати їх здається майже недоречним"
Як попзірка, вона перебуває в одній компанії поруч з Елвісом Преслі, Майклом Джексоном і Мадонною; як автора пісень її порівнювали з Бобом Діланом, Полом Маккартні та Джоні Мітчелл. Як бізнеследі вона побудувала імперію вартістю, за деякими оцінками, понад 1 мільярд доларів, – пишуть у Time.
Тейлор Свіфт / Фото Time
За словами журналістів видання, важко оцінити вплив Тейлор Свіфт на сучасну культуру. Вона з допомогою музики створила немов новий світ.
За звання "Людини року-2023" також змагалися:
- лідер Китаю Сі Цзіньпін;
- гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман;
- король Великої Британії Чарльз III;
- очільник Федеральної резервної системи Джером Пауелл;
- прокурори колишнього президента США Трампа;
- лялька "Барбі";
- учасники страйку в Голлівуді.
Що відомо про Тейлор Свіфт
- Тейлор Свіфт – одна з найпопулярніших американських попспівачок сьогодні. Вона починала кар'єру у 2000-х в кантрі-музиці та досі залишається популярною.
- Тейлор Свіфт постійно б'є рекорди музичної премії Греммі – вона отримала 11 золотих грамофонів, прослуховувань на стрімінгових платформах.
- За підсумками Billboard у 2023, Тейлор Свіфт є найбільш прослуховуваною артисткою на Spotify. Її пісні набрали 26,1 мільярда прослуховувань. Це принесло артистці близько 97 мільйонів доларів, а до кінця року вона перетне суму у 100 мільйонів.
- Цього року Тейлор Свіфт випустила дві перезаписані версії своїх старих альбомів і стартувала з масштабним туром The Eras Tour, що триватиме до грудня 2024. За касовістю цей тур може поступитися лише прощальному турне Елтона Джона