Американская звезда обошла Владимира Путина, Си Цзиньпиня и британского короля Чарльза III в этой категории. Тейлор Свифт в 2023 году стала самой прослушиваемой артисткой на Spotify.

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Тейлор Свифт – "Человек года-2023"

Именно Тейлор Свифт попала на обложку издания Time как персона этого года. Журнал называет ее "чрезвычайной повествовательницей" и художницей, достижения которой являются "столь огромными, что перечислять их кажется почти неуместным"

Как поп-звезда, она находится в одной компании рядом с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Мадонной; как автора песен ее сравнивали с Бобом Диланом, Полом Маккартни и Джонни Митчелл. Как бизнес-леди она построила империю стоимостью, по некоторым оценкам, более 1 миллиарда долларов,

– пишут в Time.



Тейлор Свифт / Фото Time

По словам журналистов, трудно оценить влияние Тейлор Свифт на современную культуру. Она с помощью музыки создала новый мир.

Напомним, в прошлом году это звание получил Президент Украины Владимир Зеленский, а также "Дух Украины".

За звание "Человека года-2023" также соревновались:

лидер Китая Си Цзиньпин;

гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман;

король Великобритании Чарльз III;

руководитель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл;

прокуроры бывшего президента США Трампа;

кукла "Барби";

участники забастовки в Голливуде.

Что известно о Тейлор Свифт