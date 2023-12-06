Американская звезда обошла Владимира Путина, Си Цзиньпиня и британского короля Чарльза III в этой категории. Тейлор Свифт в 2023 году стала самой прослушиваемой артисткой на Spotify.
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Тейлор Свифт – "Человек года-2023"
Именно Тейлор Свифт попала на обложку издания Time как персона этого года. Журнал называет ее "чрезвычайной повествовательницей" и художницей, достижения которой являются "столь огромными, что перечислять их кажется почти неуместным"
Как поп-звезда, она находится в одной компании рядом с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Мадонной; как автора песен ее сравнивали с Бобом Диланом, Полом Маккартни и Джонни Митчелл. Как бизнес-леди она построила империю стоимостью, по некоторым оценкам, более 1 миллиарда долларов,
– пишут в Time.
Тейлор Свифт / Фото Time
По словам журналистов, трудно оценить влияние Тейлор Свифт на современную культуру. Она с помощью музыки создала новый мир.
За звание "Человека года-2023" также соревновались:
- лидер Китая Си Цзиньпин;
- гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман;
- король Великобритании Чарльз III;
- руководитель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл;
- прокуроры бывшего президента США Трампа;
- кукла "Барби";
- участники забастовки в Голливуде.
Что известно о Тейлор Свифт
- Тейлор Свифт – одна из самых популярных американских поп-певиц сегодня. Она начинала карьеру в 2000-х в кантри-музыке и по-прежнему остается популярной.
- Тейлор Свифт постоянно бьет рекорды музыкальной премии Грэмми – она получила 11 золотых граммофонов, прослушиваний на стриминговых платформах.
- По итогам Billboard в 2023, Тейлор Свифт является самой прослушиваемой артисткой на Spotify. Ее песни набрали 26,1 миллиарда прослушиваний. Это принесло артистке около 97 миллионов долларов, а к концу года она пересечет сумму в 100 миллионов.
- В этом году Тейлор Свифт выпустила две перезаписанные версии своих старых альбомов и стартовала с масштабным туром The Eras Tour, который продлится до декабря 2024 года.