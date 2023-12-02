Глядачі завжди люблять дивитися на одруження головних героїв, а весільні сцени у кіно роблять особливо красивими та ніжними.
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У кіно все завжди ідеально, тому й весілля – неперевершені. Аби нагадати вам ці прекрасні весілля, ми підготували тест для справжніх кіноманів. У ньому зібрані кадри з весіль у популярних фільмах та серіалах. Вам потрібно бути уважними і відповісти на питання по сюжету. Бажаємо успіху.
Цікаві новини на весільну тематику
- У Вінниці 21-річний військовослужбовець Ігор вирішив освідчитися своїх коханій 18-річній Руслані. Аби дівчина точно ні про що не здогадалася, закоханий хлопець попросив допомоги у поліцейських. За задумом, вони зупинили авто, в якому їхала Руслана, і сказали, що їй потрібно поїхати у відділок. Коли дівчина вже почала панікувати, появився Ігор з квітами та освідчився коханій. Руслана була приємно вражена і погодилася вийти за військового.
- Одна наречена хоче скасувати весілля через суперечку з коханим. Її чоловік – веган, і він категорично проти, щоб на весіллі було м'ясо, бо він його не їсть. Жінка не розуміє такої поведінки, адже раніше них такі проблеми не виникали – вона спокійно готує для себе м'ясо, а чоловік інші страви.
- Лаура Вотлі з Великої Британії на своє весілля переодягнулася у сукню, в якій 60 років тому виходила заміж її бабуся. Жінка була вражена таким сюрпризом онуки й сяяла від щастя.