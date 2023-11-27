Кеті та Себастьян познайомилися у 2017 році у Лондоні, а через 2 роки заручилися на приватній віллі на вершині скелі в італійському Анакапрі з видом на Середземне море.

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Як наречена вражала весільними образами

Одружитися закохана пара вирішила також в Італії – на віллі з неймовірними краєвидами. На жаль, через пандемію коронавірусу весілля двічі доводилося переносити.

Найскладнішою була невизначеність, особливо для нас, бо ми проживали в Гонконзі, де пандемія та обмеження на подорожі були одними з найсуворіших у світі,

– розповіла Кеті.

Однак очікування того вартували. Молодята вирішили орендувати віллу на цілі вихідні. То ж весілля святкували 6 серпня 2022 року, а день перед тим, у п'ятницю, у наречених був святковий прийом. Кеті попросила усіх гостей одягнутися в біле, а сама обрала червону сукню. Такий задум виявився просто неймовірним, адже Кеті дуже виділялася на тлі всіх інших. Сукня дівчини була короткою, але з довгим шлейфом, який додавав вишуканості. Щоб довершити образ, Кеті одягнула червоні босоніжки та розпустила локони.



Кеті виділялася на тлі всіх гостей / Фото Oliver Fly

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На весілля Кеті та Себастьяна гості приїхали з понад 38 країн світу. Коли молодята побачили їх на прийомі, то плакали від щастя.



Перший образ наречених / Фото Oliver Fly

У сам день весілля на церемонію наречена одягнула білу сукню з мереживом та довгими рукавами від дизайнерки Монік Луільє. Вона була більш традиційна та неймовірно красива.

Вишуканий образ наречена довершила легким макіяжем, а волосся зібрала у пучок.



На церемонію наречена обрала сукню у більш традиційному стилі / Фото Oliver Fly

У Кеті було 5 подружок нареченої і всі вони були одягнені в сукні однакового кольору і тканини. Дещо відрізнявся лише фасон.



Подруги нареченої були у сукнях з однієї тканини / Фото Oliver Fly

На вечерю Кеті переодягнулася в прозорий корсет та штани зі шлейфом, а Себастьян змінив свій костюм. Образ пари був більш коктейльним.

"Це був, по суті, привід одягнути ще один весільний образ", – зізналася Кеті.



На вечерю Кеті одягнула штани / Фото Oliver Fly

Для танців Кеті переодягнулася знову – на цей раз у сукню на довгий рукав з паєтками ручної роботи від KYHA Studios. У цьому ж образі наречена разом з коханим розрізала весільний торт і танцювала вальс.



Останній весільний образ нареченої / Фото Oliver Fly

Цікаво, що вілла, де відбувалося святкування, не дозволяє гучні вечірки допізна. То ж молодята знайшли вихід і влаштували тиху дискотеку. Замість гучної музики, всім гостям роздали навушники, де грала музика. То ж танці продовжилися.