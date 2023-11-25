Так, сукню Адель передають у її родині із покоління в покоління. Дізнайтеся далі хто саме приміряв вбрання у визначний день.

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Сукня на покоління

Після Адель її сукню приміряла сестра Еллі. За три роки вона теж виходила заміж і коли їй запропонували придбати весільне вбрання, вона відмовилася. Цікаво, що вже тоді її молодша сестра Шерон ненароком подумала: було б непогано виходити заміж у цій сукні. Така собі весела сімейна традиція.

Я просто припустила, що одягну цю сукню і не тому, що відчувала обов'язок. Я подумала: у нас є сукня, я одягну її, бо це носили мої сестри. Здавалося веселою справою,

– зізналася Шерон.

Наступною нареченою, хто взяв собі сукню на весілля була донька Адель Сью. Вона зізналася, що відчуває зі своєю мамою тісний зв'язок і саме ця річ допомогла його підтримувати. А слідом за нею за 10 років свою обітницю кохання говорила донька Еллі Керол.

"Я люблю своїх тіток, маму, двоюрідну сестру. Одягнути сімейну сукню вже не було вибором, а чітким рішенням", – пояснила вона.

За рік друга донька Еллі взяла сукню собі. Важливо, що за увесь цей час жодна із наречених не наважилися якимось чином змінити вбрання. Лише у 2013 році наступна з покоління наречених на ім'я Джулі додала стрічку та зробила відкрите декольте. Також вона доповнила образ вуаллю ручної роботи.

Останньою, хто наразі одягнув легендарне весільне вбрання була онука Адель Серена.

Щоб зберегти сукню протягом стількох років у належному стані, родина вирішила звернутися до кравця. Цю відповідальність взяла на себе Шерон. А щоб точно увіковічнити пам'ять про таку сімейну традицію, жінки започаткували "Книгу наречених".