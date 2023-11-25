Так, платье Адель передают в семье из поколения в поколение. Узнайте дальше кто именно примерил наряды в определенный день.

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Платье на поколение

После Адель ее платье примерила сестра Элли. Через три года она тоже выходила замуж и когда ей предложили приобрести свадебный наряд, она отказалась. Интересно, что уже тогда ее младшая сестра Шэрон ненароком подумала: было бы неплохо выходить замуж в этом платье. Этакая веселая семейная традиция.

Я просто предположила, что надену это платье и не потому, что чувствовала долг. Я подумала: у нас есть платье, я надену его, потому что это носили мои сестры. Казалось веселым делом,

– призналась Шэрон.

Следующей невестой, кто взял себе платье на свадьбу, была дочь Адель Сью. Она призналась, что чувствует со своей мамой тесную связь, и именно эта вещь помогла ее поддерживать. А вслед за ней за 10 лет свой обет любви говорила дочь Элли Кэрол.

"Я люблю своих теток, маму, двоюродную сестру. Надеть семейное платье уже не было выбором, а четким решением", – объяснила она.

Через год вторая дочь Элли взяла платье себе. Важно, что за все это время ни одна из невест не решилась каким-либо образом изменить наряд. Лишь в 2013 году следующая из поколения невест по имени Джули добавила ленту и сделала открытое декольте. Также она дополнила образ вуалью ручной работы.

Последней, кто одел легендарный свадебный наряд была внучка Адель Серена.

Чтобы сохранить платье в течение стольких лет в надлежащем состоянии, семья решила обратиться к портному. Эту ответственность взяла на себя Шэрон. А чтобы точно увековечить память о такой семейной традиции, женщины положили начало "Книге невест".