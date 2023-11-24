Ця історія облетіла мережу і зворушила до сліз користувачів. Як відреагувала наречена – читайте далі.

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Подарунок для сестри

Бредлі зізнався, що любить сюрпризи і в нього викликає захват можливість здивувати когось. Тому дізнавшись, що його сестра у пошуках весільної сукні подумав: чому б не зробити Вікторії такий подарунок.

У відео, яке опублікував Бредлі видно, як Вікторія приміряє омріяну сукню. В цей момент її брат озвучує, що заплатить за вбрання і це буде його весільним подарунком. В момент жінка не може стримати сліз.

Я просто хочу, щоб ти почувалася якомога красивішою і тому мій подарунок буде такий,

– сказав Бредлі своїй сестрі.

Оточуючі, які стали свідками цієї історії, теж не могли стримати сліз. А Вікторія довгий час не могла оговтатися від такої несподіванки від рідної людини.

Приміряти омріяну сукню, а потім почути, що він хоче її придбати для мене, я перепитала: що? Я була вражена і геть не очікувала такого вчинку,

– зізналася Вікторія у інтерв'ю.

Жінка додала, що її сукня була ідеальною і саме такою, про яку вона мріяла: скромною, але не занадто і з великою спідницею. Це стало для неї найкращим весільним подарунком. А Бредлі відіграв величезну роль і в самому плануванні свята.

"Дивлячись на те, що він для мене зробив, я ще більше йому завдячую", – зізналася вона.