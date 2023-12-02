Зрители всегда любят смотреть на женитьбу главных героев, а свадебные сцены в кино делают особенно красивыми и нежными.

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В кино все всегда идеально, поэтому и свадьбы – неотразимы. Чтобы напомнить вам эти прекрасные свадьбы, мы подготовили тест для настоящих киноманов. В нем собраны кадры со свадеб в популярных фильмах и сериалах. Вам нужно быть внимательными и ответить на вопросы по сюжету. Желаем удачи.

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