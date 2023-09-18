Не секрет, що вода має цілющий ефект на людське тіло. Власне абревіатура SPA походить від латинського виразу "Salus per aquam", що означає "здоров'я у воді". SPA-процедури передбачають глибокий догляд за усіма частинами тіла, що дарує відновлення організму та цілий спектр позитивних емоцій.

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Втім, не спішіть вирушати у найближчий SPA-салон, щоб відновити ресурси. Далі ділимось найкращими порадами для створення ідеального релаксу у межах вашої ванної кімнати без додаткових витрат.

Підготовка до SPA-процедур

Перший крок до організації чудового SPA-вечора вдома – правильна підготовка простору. Варто розкласти потрібні рушники та улюблені beauty-засоби, заварити чашку ароматного трав'яного чаю, запалити свічки для атмосфери та увімкнути легку спокійну музику або білий шум. Також важливо мати хороший настрій та не відриватися на сторонні думки – так відчуття розслабленості настане набагато швидше. Для вечірнього релаксу рекомендуємо виділити мінімум дві години.

Тепер можна розпочинати комплекс SPA-процедур. Пам'ятайте, що усі наступні ритуали не є обов'язковими, однак їх потрібно виконувати не поспішаючи та концентруючись на розслабляючому ефекті.



Важливо правильно підготуватись до домашніх SPA-процедур / Pexels

Розслабляюча ванна – must-have домашнього SPA

Що може бути краще, аніж поніжитись у теплій воді у ванні після важкого робочого дня? Для досягнення кращого результату варто додати у воду морську сіль та улюблені натуральні ефірні олії. Олія троянди та лотосу, наприклад, чинять чудовий омолоджувальний ефект, а олія лаванди вирізняється заспокійливою дією. Якщо шукаєте щось зі збадьорливим ефектом, олія лимона або грейпфрута – те, що треба. Лише кілька крапель наповнять кімнату неймовірним ароматом та допоможуть розслабитись.



Пориньте у справжню насолоду із розслабляючою ванною / Pexels

Топ SPA-процедур для тіла

Після розслабляючої ванни важливо подбати про шкіру тіла. Використання скрабів або пілінгів є найкращим способом, щоб позбутись ороговілих частинок та отримати гладеньку шкіру. Найбільш популярними є цукрові, сольові та кавові скраби, які відрізняються розміром частинок та рівнем відлущення. Використовувати ексфоліанти для тіла дуже легко – нанесіть потрібну кількість засобу на шкіру тіла, помасажуйте круговими рухами декілька хвилин, приділяючи особливу увагу сухим ділянкам, та змийте водою. Опісля радимо нанести улюблений лосьйон або крем для тіла.

Масаж сухою щіткою стане прекрасним доповненням вашого осіннього SPA-вечора. Ця процедура не лише прискорює природний процес відлущення шкіри, підтягує шкіру та покращує циркуляцію лімфи, а й ефективно знімає стрес та підіймає настрій. Для виконання процедури достатньо придбати спеціальну щітку й рухаючись від стоп до серця повільна та м'яко масажувати шкіру тіла. Такий ритуал найкраще робити перед душем або ванною, а опісля варто зволожити шкіру за допомогою крему або лосьйону.



Сухий масаж – чудовий варіант ефективного догляду за тілом / Pexels

Незамінні SPA-процедури для обличчя

SPA-догляд для обличчя важливо розпочинати з етапу демакіяжу та очищення шкіри. Для цього можна використати гідрофільну олію чи бальзам або міцелярну воду, опісля вмити обличчя гелем або пінкою. Далі – етап ексфоліації для рівного тону обличчя та видалення змертвілих клітин шкіри. Кислотні або ензимні продукти вважаються найкращими засобами для пілінгу шкіри в домашніх умовах.

Наступний крок – нанесення маски для обличчя відповідно до вашого типу шкіри. Це можуть бути глиняні, гелеві, кремові або тканинні маски, залежно від потреб шкіри та ваших вподобань. Завершальним етапом слугує крем для обличчя. Орієнтуйтесь на дію попередніх засобів у SPA-догляді для обличчя, адже якщо маска була глиняна, то потрібно нанести більш живильний крем, якщо ж маска мала зволожувальний ефект – наносити додатково крем не обов'язково.



Не забудьте потурбуватись за шкірою обличчя / Pexels

SPA-процедури для волосся – запорука міцних локонів

Під впливом стресу та різноманітних зовнішніх чинників наше волосся сильно потерпає, тому так важливо обрати для нього додатковий догляд. Домашній SPA-вечір є чудовою можливістю подбати про нього – нанесіть на довжину волосся улюблений філер або живильну маску, щоб наситити його силою та подарувати здоровий блиск. Щоб досягти найкращого результату, добре відтисніть довжину волосся після миття шампунем, нанесіть необхідну кількість засобу відступаючи 5-10 сантиметрів від коренів, розподіліть за допомогою пальців або гребінця із рідкими зубчиками та залиште на 15-20 хвилин, потім добре промийте теплою водою.

Крім того, чудовою ідеєю буде пілінг для шкіри голови, особливо якщо ви страждаєте від лупи або надмірного випадіння волосся. Добре підійдуть скраби або пілінги на основі морської солі, які додатково поліпшать кровообіг та подарують відчуття свіжості. Скраб наносять на шкіру голови масажними рухами та залишають на декілька хвилин; це можна робити паралельно із нанесенням маски для економії часу.



Обирайте лише якісні продукти для SPA-догляду за волоссям / Pexels

Не втрачайте можливості провести омріяний SPA-вечір цієї осені й ваші тіло та розум скажуть "спасибі". Існує безліч способів зняти стрес та порелаксувати не виходячи з дому, потрібно мати лише трохи часу та бажання. І пам'ятайте, що часом так важливо знову відчути власне тіло, як невіддільну частину вас.

Автор: Анастасія Доскоч