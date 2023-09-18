Не секрет, что вода оказывает целебный эффект на человеческое тело. Собственно аббревиатура SPA происходит от латинского выражения "Salus per aquam", что означает "здоровье в воде". SPA-процедуры подразумевают глубокий уход за всеми частями тела, что дарит восстановление организма и целый спектр положительных эмоций.

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Впрочем, не торопитесь отправляться в ближайший SPA-салон, чтобы восстановить ресурсы. Далее делимся лучшими советами по созданию идеального релакса в пределах вашей ванной комнаты без дополнительных затрат.

Подготовка к SPA-процедурам

Первый шаг к организации великолепного SPA-вечера дома – правильная подготовка пространства. Следует разложить нужные полотенца и любимые beauty-средства, заварить чашку ароматного травяного чая, зажечь свечи для атмосферы и включить легкую спокойную музыку или белый шум. Также важно иметь хорошее настроение и не отрываться на посторонние мысли – так расслабленность наступит гораздо быстрее. Для вечернего релакса рекомендуем выделить минимум два часа.

Теперь можно начинать комплекс SPA-процедур. Помните, что все последующие ритуалы не являются обязательными, однако их следует выполнять без спешки и концентрируясь на расслабляющем эффекте.



Важно правильно подготовиться к домашним SPA-процедурам / Pexels

Расслабляющая ванна – must-have домашнего SPA

Что может быть лучше, чем понежиться в теплой воде после тяжелого рабочего дня? Для достижения лучшего результата следует добавить в воду морскую соль и любимые натуральные эфирные масла. Масло розы и лотоса, например, оказывают отличный омолаживающий эффект, а масло лаванды отличается успокаивающим действием. Если ищете что-нибудь с бодрящим эффектом, масло лимона или грейпфрута – то, что нужно. Только несколько капель наполнят комнату невероятным ароматом и помогут расслабиться.



Окунитесь в настоящее наслаждение с расслабляющей ванной / Pexels

Топ SPA-процедур для тела

После расслабляющей ванны важно позаботиться о коже тела. Использование скрабов или пилингов является лучшим способом, чтобы избавиться от ороговевших частиц и получить гладкую кожу. Наиболее популярны сахарные, солевые и кофейные скрабы, которые отличаются размером частиц и уровнем отшелушивания. Использовать эксфолианты для тела очень легко – нанесите нужное количество средства на кожу тела, помассируйте круговыми движениями несколько минут, уделяя особое внимание сухим участкам и смойте водой. Затем советуем нанести любимый лосьон или крем для тела.

Массаж сухой щеткой станет прекрасным дополнением вашего осеннего SPA-вечера. Эта процедура не только ускоряет процесс отшелушивания кожи, подтягивает кожу и улучшает циркуляцию лимфы, но и эффективно снимает стресс и поднимает настроение. Для выполнения процедуры достаточно приобрести специальную щетку и двигаясь от стоп к сердцу медленно и мягко массировать кожу тела. Такой ритуал лучше всего делать перед душем или ванной, а затем следует увлажнить кожу с помощью крема или лосьона.



Сухой массаж – отличный вариант эффективного ухода за телом / Pexels

Незаменимые SPA-процедуры для лица

SPA-уход для лица важно начинать с этапа демакияжа и очищения кожи. Для этого можно использовать гидрофильное масло или бальзам или мицеллярную воду, затем умыть лицо гелем или пенкой. Далее – этап эксфолиации для ровного тона лица и удаления омертвевших клеток кожи. Кислотные или энзимные продукты считаются самыми лучшими средствами для пилинга кожи в домашних условиях.

Следующий шаг – нанесение маски для лица в соответствии с вашим типом кожи. Это могут быть глиняные, гелевые, кремовые или тканевые маски в зависимости от потребностей кожи и ваших предпочтений. Завершающим этапом служит крем для лица. Ориентируйтесь на действие предварительных средств в SPA-уходе для лица, ведь если маска была глиняная, то нужно нанести более питательный крем, если же маска имела увлажняющий эффект – наносить дополнительно крем не обязательно.



Не забудьте позаботиться о коже лица / Pexels

SPA-процедуры для волос – залог крепких локонов

Под влиянием стресса и различных внешних факторов наши волосы сильно страдают, поэтому так важно выбрать для него дополнительный уход. Домашний SPA-вечер является прекрасной возможностью позаботиться о нем – нанесите на длину волосы любимый филлер или питательную маску, чтобы насытить их силой и подарить здоровый блеск. Чтобы достичь наилучшего результата, хорошо отожмите длину волос после мытья шампунем, нанесите необходимое количество средства отступая 5-10 сантиметров от корней, распределите с помощью пальцев или расчески с жидкими зубчиками и оставьте на 15-20 минут, затем хорошо промойте теплой водой.

Кроме того, великолепной идеей будет пилинг для кожи головы, особенно если вы страдаете от перхоти или чрезмерного выпадения волос. Хорошо подойдут скрабы или пилинги на основе морской соли, которые дополнительно улучшат кровообращение и подарят ощущение свежести. Скраб наносят на кожу головы массирующими движениями и оставляют на несколько минут; это можно делать параллельно с нанесением маски для экономии времени.



Выбирайте только качественные продукты для SPA-ухода за волосами / Pexels

Не упускайте возможности провести мечтаемый SPA-вечер этой осенью и ваши тело и разум скажут "спасибо". Существует множество способов снять стресс и порелаксовать не выходя из дома, нужно иметь немного времени и желания. И помните, что порой так важно снова почувствовать собственное тело как неотделимую часть вас.

Автор: Анастасия Доскоч