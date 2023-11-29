Одним із найбільших відкриттів стало дослідження того, скільки ж насправді має тривати секс. Всі деталі – у матеріалі.

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Чи завжди очікування втілюються у реальність

Тож, за даними дослідження, чоловікам у середньому треба п'ять з половиною хвилин на статевий акт. Хоча деякі думають, що він має тривати удвічі довше. Таке відношення навіяне, зокрема, переглядом порнографії. 33% чоловіків споживають відповідний контент бодай раз на тиждень. І цей розрив між очікуваннями і реальністю може впливати на поведінку.

Порно, особливо за відсутності належної статевої освіти, закріплює нереалістичні та нездорові очікування щодо сексу. Це невиправдано збільшує кількість сорому та тривоги, водночас заохочуючи нездорові стосунки,

– відзначають експерти.

Порно не є зразком здорових сексуальних стосунків. В результаті воно може призвести до зниження збудження та еректильної дисфункції. Обмеження порно було б ідеальним рішенням, кажуть фахівці. Але сьогодні це неможливо через його доступність.

"В такому разі варто звернути увагу на підхід в плані розмов про секс та сексуальне здоров'я. Створення відповідного простору для цих розмов", – пояснили вони.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex®, які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість.



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Загалом, за результатами дослідження існує ще багато переконань щодо сексу про які треба говорити.