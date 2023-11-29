Одним из величайших открытий стало исследование того, сколько же на самом деле должен продолжаться секс. Все детали – в материале.
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Всегда ли ожидания воплощаются в реальность
По данным исследования, мужчинам в среднем нужно пять с половиной минут на половой акт. Хотя некоторые думают, что он должен длиться вдвое дольше. Такое отношение внушено, в частности, просмотром порнографии. 33% мужчин потребляют соответствующий контент хотя бы раз в неделю. И этот разрыв между ожиданиями и реальностью может повлиять на поведение.
Порно, особенно при отсутствии должного полового образования, закрепляет нереалистичные и нездоровые ожидания секса. Это неоправданно увеличивает количество стыда и тревоги, в то же время поощряя нездоровые отношения,
– отмечают эксперты.
Порно не образец здоровых сексуальных отношений. В результате оно может привести к понижению возбуждения и эректильной дисфункции. Ограничение порно было бы идеальным решением, говорят специалисты. Но сегодня это невозможно из-за его доступности.
"В таком случае следует обратить внимание на подход в плане разговоров о сексе и сексуальном здоровье. Создание соответствующего пространства для этих разговоров", – объяснили они.
В общем, по результатам исследования существует еще много убеждений по поводу секса о которых нужно говорить.