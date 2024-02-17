Уся правда про секс в старості: люди за 70 років поділилися власним досвідом

Через суспільні табу та стереотипи ми мало що знаємо про секс у літньому віці. Зазвичай, люди за 70 років не говорять на цю тему, то ж багато хто думає, що сексу у старості взагалі немає.

Чи бачили ви любовні сцени з літніми людьми у кіно? Якщо й так, то їх можна порахувати на пальцях.

До теми Зручно та безпечно: найкращі пози для сексу після 60 років

Зазвичай, тема сексу після 70 років викликає у людей жарти про віагру. Однак треба розуміти, що всі ми колись постаріємо, тому краще знати, що чекає на наше сексуальне життя.

Не вистачає комплексного статевого виховання, пристосованого до старших вікових груп. Через це багато людей не мають інформації про зміни та проблеми, з якими вони можуть зіткнутися щодо сексуальності у літньому віці,

– сказала психологиня та секс-терапевтка з Беверлі-Хіллз Шеннон Чевес.

За даними опитування Мічиганського університету, яке проводили у 2018 році, 4 з 10 людей у ​​віці 65 – 80 років все ще сексуально активні.

Аби зрозуміти, яким є статеве життя у літньому віці, люди за 70 років та сексологи поділилися власним досвідом та знаннями.

Бажання бути бажаним нікуди не зникає

76-річний Френк з Техасу, який одружений вже майже 53 роки, зазначив, що прагнення до сексу та фізичної насолоди ніколи не зникає.

До теми Які 2 знаки зодіаку не можуть жити без сексу

Коли ми молоді, ми не хочемо вірити, що старі, обвислі люди все ще хочуть сексу. Але ми хочемо. Фізична привабливість і задоволення, спілкування та особиста гігієна важливі навіть у 70 років,

– поділився чоловік.

Він наголосив, що сучасна медицина дуже просунулася, тому секс у старшому віці став можливий. Зараз є багато засобів, які можуть забрати сухість у піхві, вирішити еректильну дисфункцію тощо. Крім того, дуже важливо виконувати фізичні вправи, щоб тіло було спроможне займатися сексом.

Частота зменшується, але якість підвищується

Літні клієнти сексологині Джесс О'Райлі розповіли їй, що з віком сексу стає менше, однак його якість часто покращується. Сексуальна дисфункція змушує пари відкривати для себе нові шляхи задоволення. Вони починають досліджувати тіла один одного й експериментувати. Секс з проникненням є не головним способом отримання задоволення.

"Багато людей нарешті виявляють, що руки, язик, губи та іграшки можуть призвести до інтенсивного задоволення та оргазму за відсутності ерекції статевого члена", – заявила О'Райлі.

71-річний американець Норм зізнався, що колись його дружині було складно досягнути оргазму. Та з віком подружжя зрозуміло, що сексом можна займатися і без проникнення. Норм почав стимулювати кохану язиком та руками, то ж на старості жінка нарешті отримує по 2 – 3 оргазми за раз.

Старіння спричиняє фізичні бар'єри, але їх можна обійти

Шеннон Чавес зазначила, що з віком у людей виникає багато болячок, однак це не означає, що треба відмовитися від сексу. Ви можете використовувати подушки для підтримки, пробувати різні пози, додавати лубриканти тощо.

Авантюризм у сексі збільшується

70-річний Девід зізнався, що на старості почав експериментувати у сексі більше, аніж коли був молодий.

Коли ви підходите до кінця свого життя, ви розумієте, що правила більше не мають такого значення, включно з правилами в ліжку,

– наголосив Девід.

Він додав, що хоч тіло і старіє, та уява з досвідом навпаки розширюється.

Рекомендуємо Що таке кохання і скільки воно живе: ексклюзивне інтерв'ю з психологинею до Дня закоханих

Жінкам може бути боляче

Після менопаузи організм жінки перестає виробляти гормон естроген. Крім того, багато ліків можуть впливати на сексуальну функцію. Усе це призводить до сухості у піхві та втрати еластичності вагінальних тканин. У декого соски та клітор втрачають колишню чутливість. У підсумку секс може стати дискомфортним та навіть болючим. Однак ситуацію можуть виправити лубриканти.

Крім того, після менопаузи деякі жінки перестають хотіти займатися сексом. Тобто більше немає цього спонтанного бажання кохатися зі своїм партнером. У такому випадку секс варто планувати та налаштовувати себе на романтичну атмосферу.