Вся правда о сексе в старости: люди за 70 лет поделились собственным опытом

Из-за общественных табу и стереотипов мы мало что знаем о сексе в пожилом возрасте. Обычно, люди за 70 лет не говорят на эту тему, поэтому многие думают, что секса в старости вообще нет.

Видели ли вы любовные сцены с пожилыми людьми в кино? Если и да, то их можно сосчитать по пальцам.

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Обычно, тема секса после 70 лет вызывает у людей шутки о виагре. Однако надо понимать, что все мы когда-то постареем, поэтому лучше знать, что ждет нашу сексуальную жизнь.

Не хватает комплексного полового воспитания, приспособленного к старшим возрастным группам. Поэтому многие люди не имеют информации об изменениях и проблемах, с которыми они могут столкнуться относительно сексуальности в пожилом возрасте,

– сказала психолог и секс-терапевт из Беверли-Хиллз Шеннон Чевес.

По данным опроса Мичиганского университета, который проводили в 2018 году, 4 из 10 людей в возрасте 65 – 80 лет все еще сексуально активны.

Чтобы понять, какова половая жизнь в пожилом возрасте, люди за 70 лет и сексологи поделились собственным опытом и знаниями.

Желание быть желанным никуда не исчезает

76-летний Фрэнк из Техаса, который женат уже почти 53 года, отметил, что стремление к сексу и физическому наслаждению никогда не исчезает.

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Когда мы молоды, мы не хотим верить, что старые, обвисшие люди все еще хотят секса. Но мы хотим. Физическая привлекательность и удовольствие, общения и личная гигиена важны даже в 70 лет,

– поделился мужчина.

Он отметил, что современная медицина очень продвинулась, поэтому секс в старшем возрасте стал возможен. Сейчас есть много средств, которые могут забрать сухость во влагалище, решить эректильную дисфункцию и тому подобное. Кроме того, очень важно выполнять физические упражнения, чтобы тело было способно заниматься сексом.

Частота уменьшается, но качество повышается

Пожилые клиенты сексолога Джесс О'Райли рассказали ей, что с возрастом секса становится меньше, однако его качество часто улучшается. Сексуальная дисфункция заставляет пары открывать для себя новые пути удовольствия. Они начинают исследовать тела друг друга и экспериментировать. Секс с проникновением является не главным способом получения удовольствия.

"Многие люди наконец обнаруживают, что руки, язык, губы и игрушки могут привести к интенсивному удовольствию и оргазму при отсутствии эрекции полового члена", – заявила О'Райли.

71-летний американец Норм признался, что когда-то его жене было сложно достичь оргазма. Но с возрастом супруги поняли, что сексом можно заниматься и без проникновения. Норм начал стимулировать любимую языком и руками, поэтому на старости женщина наконец получает по 2 – 3 оргазма за раз.

Старение вызывает физические барьеры, но их можно обойти

Шеннон Чавес отметила, что с возрастом у людей возникает много болячек, однако это не означает, что надо отказаться от секса. Вы можете использовать подушки для поддержки, пробовать различные позы, добавлять лубриканты и тому подобное.

Авантюризм в сексе увеличивается

70-летний Дэвид признался, что на старости начал экспериментировать в сексе больше, чем когда был молод.

Когда вы подходите к концу своей жизни, вы понимаете, что правила больше не имеют такого значения, включая правила в постели,

– подчеркнул Дэвид.

Он добавил, что хоть тело и стареет, но воображение с опытом наоборот расширяется.

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Женщинам может быть больно

После менопаузы организм женщины перестает вырабатывать гормон эстроген. Кроме того, многие лекарства могут влиять на сексуальную функцию. Все это приводит к сухости во влагалище и потере эластичности вагинальных тканей. У некоторых соски и клитор теряют прежнюю чувствительность. В итоге секс может стать дискомфортным и даже болезненным. Однако ситуацию могут исправить лубриканты.

Кроме того, после менопаузы некоторые женщины перестают хотеть заниматься сексом. То есть больше нет этого спонтанного желания заниматься любовью со своим партнером. В таком случае секс стоит планировать и настраивать себя на романтическую атмосферу.