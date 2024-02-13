Поважний вік – не привід не займатися сексом. Клінічний сексолог Лоуренс Сігел розповів, які секс-пози варто обирати, коли вам вже за 60 років.

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Лежачий поліцейський

У цій позі жінка лежить на животі й підкладає під себе подушку. Чоловік лягає зверху й входить ззаду. У такому положені жінка може контролювати глибину та кут проникнення.

Це може бути особливо весело, якщо додати хорошу масажну олія. Тоді відбувається тертя тіл одне об одне й зовсім не обов'язкове проникнення статевого члена,

– зазначив Сігел.

Доггі-Стайл

Така позиція буде комфортною для людей з обмеженою рухливістю та болем у стегнах. У цій позі жінка стоїть навкарачки, а чоловік на колінах ззаду неї. Однак, якщо у вас болить спина, то краще уникати доггі-стайл.

Модифікований місіонер

Жінка лягає на спину й підіймає ноги, а чоловік стає на край ліжка. Так під час сексу партнер може використовувати більше сили тіла, а не лише стегна. Ця поза буде комфортною для людей з болем у стегнах.

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69

У позі 69 обидва партнери займаються оральним сексом одночасно – один лежить на спині, а інший зверху на ньому. Однак літнім людям рекомендують лягти на бік, щоб зменшити навантаження на суглоби.

Ложка

У цій позі обоє партнерів лежать на боці обличчям в одному напрямку, тобто чоловік перебуває ззаду жінки.

Така поза дозволяє досліджувати багато різних типів стимуляції без значних фізичних зусиль, наприклад, потягнутися до грудей, вульви, пеніса. Можна притискатися і тиснути на ерогенні зони,

– зазначив Сігел.

Він додав, що секс після 60 років не мусить бути зосередженим довкола проникнення. Отримати задоволення можна і без цього. Для багатьох людей похилого віку важливіше поділитися інтимністю, прихильністю та емоційним задоволенням.