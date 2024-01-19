Через коливання рівня гормонів менопауза призводить до емоційних та фізичних змін. Деякі жінки дуже важко переносять цей період. У них можуть виникати проблеми зі здоров'ям, перепади настрою, сухість вагіни та низьке лібідо.

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Втрата естрогену під час менопаузи може призвести до того, що тканини піхви та вульви стають тоншими, сухими та менш розтягнутими, що може призвести до болю під час сексуальної активності,

– розповіла директорка Центру жіночого здоров'я клініки Мейо Стефані Фаубіон.

Однак є і хороша новина – за словами Фаубіон, у більшості жінок, в яких було приємне статеве життя до менопаузи, все буде гаразд і після неї.

Насправді інформація про те, що після менопаузи жінки перестають бути сексуальними, є просто міфом. Що насправді відбувається у цей період – розповіли самі жінки.

"Тепер я знаю, чого хочу у сексі"

У 56-річної Кім з Австралії менопауза почалася у 52 роки і ніяк не вплинула на бажання займатися сексом. Інтимне життя завжди було важливим для жінки, навіть якщо вона не перебувала у стосунках. Тому і в 56 років вона веде такий самий спосіб життя.

Хоч небажана вагітність більше не турбує Кім, та вона все одно користується презервативами, щоб уникнути інфекцій. Раз на рік жінка здає всі необхідні аналізи, аби перевірити стан свого інтимного здоров'я.

У мене не було жодних проблем із вагінальною сухістю, і я не потребую жодного лубриканту для вагінального сексу. Для мене єдине, що змінилося, це знання, чого я хочу від сексуальних стосунків, що я терпітиму, а що – ні. Життя занадто коротке для поганого сексу,

– сказала Кім.

До речі, на здивування Кім тепер її почали приваблювати молодші чоловіки, хоча раніше вона завжди надавала перевагу старшим. Усі коханці жінки після менопаузи були віком 39 – 50 років.



Після менопаузи секс стає ще кращим / Фото Cottonbro studio, Pexels

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Секс повернувся у 65 років

67-річна Бренда з Нью-Йорка відмовилася від інтимного життя у 55 років. Розлучення з чоловіком та проблеми зі здоров'ям відобразилися на бажанні займатися сексом. Бренда думала, що більше ніколи не буде кохатися, адже "вже застара для цього".

Однак її уявлення про життя після 55 років змінилися, коли вона зустріла іншого чоловіка. Він змусив Бренду зрозуміти, що вона і далі приваблива, сексуальна та яскрава жінка. Так секс знову повернувся у життя Бренди.

Тепер вона розуміє, що її думки були пов'язані зі стереотипом про те, що секс є лише у молодих людей.

Я готова до побачень та наступного розділу життя,

– сказала жінка.

"Зараз у мене найкращий секс у житті"

Дорі Мелтон з Каліфорнії почала займатися найкращим сексом у своєму житті аж у 58 років. Зараз жінка відверто говорить партнеру, чого вона хоче. Крім того, вона рекомендує всім людям мастурбувати, щоб зрозуміти своє тіло та його бажання.



Яким є секс після менопаузи / Фото Cottonbro studio, Pexels

"Моє лібідо підскочило під час менопаузи"

У 54-річної Джекі з Каліфорнії секс після менопаузи був таким самим хорошим, як і до неї. Ба більше, лібідо жінки у цей непростий період навпаки підскочило.

Проте Джекі зауважила важливий момент – усе залежить від партнера. Чоловік, з яким вона була на початку менопаузи, не розумів змін у її організмі. Джекі не могла займатися сексом з проникненням, бо їй було боляче. Якби вона не розійшлася з цим партнером, то, ймовірно, почала б шукати проблеми у собі і занепокоїлася.

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Тому жінка вирішила акцентуватися на своїх потребах, а не чиїхось. Зараз її інтимне життя чудове. Жінка більше впевнена у собі через великий сексуальний досвід, вона знає, чого хоче, крім того, у домі більше немає дітей і можна розслабитися.

То ж не варто акцентуватися на стереотипних уявленнях про секс після 50 років. Інтимне життя може бути прекрасним не тільки у юності.