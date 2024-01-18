Так, найвправнішими в сексі є 3 знаки зодіаку. Зокрема, Овен, Скорпіон і Лев, передає 24 Канал.
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Овен
Ці люди пристрасні та сміливі. Вони не бояться експериментувати та виступати ініціаторами. Овни знають, як зробити пожежу в ліжку.
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Скорпіон
Скорпіони відомі своєю сильною сексуальністю і пристрастю. Вони не бояться експериментувати й відкриті до нових пропозицій. Скорпіони знають, як задовольнити потреби партнера, виявляючи увагу до деталей і тонких нюансів.
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Лев
Самовпевнені Леви неймовірні коханці. Вони дуже пристрасні і знають, як подарувати партнеру райську насолоду. Секс з Левами ви точно ніколи не забудете.