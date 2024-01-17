Риби, Телець, Діва та Лев. Саме у цих знаків зодіаку можливі серйозні проблеми в особистому житті в рік Дракона, передає 24 Канал.
До речі У рік Дракона 4 знаки зодіаку постійно думатимуть про колишніх: хто у списку
Риби
У рік Дракона ці знаки зодіаку можуть мати складнощі в стосунках. Періодичні зміни настрою призведуть до непорозумінь. Втім, замість того, аби розв'язати проблему, Риби намагатимуться уникнути конфлікту. Тож ризикують втрати кохану людину.
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Діва
У рік Дракона Дівам, ймовірно, розіб'ють серце. Партнер чи партнерка підуть наліво. ба більше, можуть зрадити з доволі-таки близькою людиною.
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Телець
У рік Дракона Тельці можуть багато часу думати про колишніх, врешті-решт спробувати відновити стосунки. Втім, до добра це не приведе. Вам розіб'ють серце.
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Лев
Пристрасні Леви можуть не встояти перед спокусою й скочити в гречку. Як наслідок, втратити справжнє кохання всього життя.
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