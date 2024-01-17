Водолій, Скорпіон і Телець. Саме ці знаки зодіаку найчастіше задоволені в стосунках, передає 24 Канал.

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Скорпіон

Ці люди можуть бути вкрай вимогливими та недовірливими у стосунках. Вони шукають глибокої емоційної злагоди та інтимності. Якщо не отримують цього, можуть відчувати незадоволеність та розчарування.

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Телець

Ці люди цінують стабільність. Водночас Тельці можуть бути незадоволені, якщо їх потреби в комфорті, безпеці та матеріальних благах не задовольняються. Окрім того, вони вперті та схильні до ревнощів.

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Водолій

Водолії дуже цінують свою свободу та незалежність. Якщо партнер обмежує їх, відчувають незадоволення. Вони бунтівники, тож не готові підкорятися й віддавати те, що чи не найголовніше.

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