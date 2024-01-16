Овен, Лев і Близнюки. Саме ці знаки у 2024-му можуть нерідко обманювати партнера чи партнерку, передає 24 Канал.

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Овен

Народжені під цим знаком зодіаку дуже запальні. Нерідко вони можуть спочатку робити, а вже потім думати. Астрологи зазначають, що у рік Дракона Овни можуть часто обманювати кохану людину.

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Лев

У 2024 році Леви наважаться на зраду. Вони скочать у гречку, а тоді намагатимуться все приховати. Однак, не зупиняться, – продовжать ходити наліво й брехати.

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Близнюки

Цього року Близнюки можуть нерідко обманювати кохану людину. Втім, ймовірно, матимуть на це вагомі причини.

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