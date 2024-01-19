Из-за колебаний уровня гормонов менопауза приводит к эмоциональным и физическим изменениям. Некоторые женщины очень тяжело переносят этот период. У них могут возникать проблемы со здоровьем, перепады настроения, сухость вагины и низкое либидо.

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Потеря эстрогена во время менопаузы может привести к тому, что ткани влагалища и вульвы становятся более тонкими, сухими и менее растянутыми, что может привести к боли во время сексуальной активности.

– рассказала директорка Центра женского здоровья клиники Мэйо Стефани Фаубион.

Однако есть и хорошая новость – по словам Фаубион, у большинства женщин, у которых была приятная половая жизнь до менопаузы, все будет хорошо и после нее.

На самом деле информация о том, что после менопаузы женщины перестают быть сексуальными, просто миф. Что происходит в этот период – рассказали сами женщины.

"Теперь я знаю, чего хочу в сексе"

У 56-летней Ким из Австралии менопауза началась в 52 года и никак не повлияла на желание заниматься сексом. Интимная жизнь всегда была важна для женщины, даже если она не находилась в отношениях. Поэтому и в 56 лет она ведет такой же образ жизни.

Хотя нежелательная беременность больше не беспокоит Ким, но она все равно пользуется презервативами во избежание инфекций. Ежегодно женщина сдает все необходимые анализы, чтобы проверить состояние своего интимного здоровья.

У меня не было никаких проблем с вагинальной сухостью, и я не нуждаюсь ни в одном лубриканте для вагинального секса. Для меня единственное, что изменилось, это знание, чего я хочу от сексуальных отношений, что я буду терпеть, а что нет. Жизнь слишком коротка для плохого секса,

– сказала Ким.

Кстати, к удивлению Ким теперь ее начали привлекать младшие мужчины, хотя раньше она всегда предпочитала старших. Все любовники женщины после менопаузы были в возрасте 39 – 50 лет.



После менопаузы секс становится еще лучше / Фото Cottonbro studio, Pexels

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Секс вернулся в 65 лет

67-летняя Бренда из Нью-Йорка отказалась от интимной жизни в 55 лет. Развод с мужчиной и проблемы со здоровьем отразились на желании заниматься сексом. Бренда думала, что больше никогда не будет заниматься любовью, ведь "уже слишком стара для этого".

Однако ее представления о жизни после 55 лет изменились, когда она встретила другого мужчину. Он заставил Бренду понять, что она до сих пор привлекательная, сексуальная и яркая женщина. Так секс снова вернулся в жизнь Бренды.

Теперь она понимает, что ее мысли были связаны со стереотипом о том, что секс есть только у молодых людей.

Я готова к свиданиям и следующей главе жизни,

– сказала женщина.

"Сейчас у меня самый лучший секс в жизни"

Дори Мелтон из Калифорнии начала заниматься лучшим сексом в своей жизни в 58 лет. Сейчас женщина прямо говорит партнеру, чего она хочет. Кроме того, она рекомендует всем людям мастурбировать, чтобы понять свое тело и желания.



Каков секс после менопаузы / Фото Cottonbro studio Pexels

"Мое либидо подпрыгнуло во время менопаузы"

У 54-летней Джеки из Калифорнии секс после менопаузы был таким же хорошим, как и до нее. Более того, либидо женщины в этот непростой период наоборот подскочило.

Однако Джеки заметила немаловажный момент – все зависит от партнера. Мужчина, с которым она была в начале менопаузы, не понимал изменений в ее организме. Джеки не могла заниматься сексом с проникновением, потому что ей было больно. Если бы она не разошлась с этим партнером, то, вероятно, стала бы искать проблемы в себе и забеспокоилась.

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Поэтому женщина решила акцентироваться на своих нуждах, а не чьих-либо. Сейчас ее интимная жизнь прекрасна. Женщина больше уверена в себе из-за большого сексуального опыта, она знает, чего хочет, кроме того, в доме больше нет детей и можно расслабиться.

Так что не стоит акцентироваться на стереотипных представлениях о сексе после 50 лет. Интимная жизнь может быть прекрасной не только в юности.