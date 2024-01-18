Несмотря на то, что Шерил намного старше, Коран считает ее очень привлекательной и хочет видеть ее каждый день.
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Суррогатная мать обманула супругов
В тиктоке у Корана часто спрашивают, он ли "тот парень, который женился на бабушке". Мужчина всегда дает утвердительный ответ на это. Он уверяет, что серьезно относится к своим отношениям и его не оскорбляют подобные комментарии.
Смотрите видео Корана и Шерил:
Супруги активно ведут тикток, где делятся моментами из своей жизни. В одном из видео Шерил просматривала витрину с пончиками и спросила своего мужа, какой из них он хочет. В ответ Коран сказал: "Я хочу тебя. Я собираюсь взять тебя с собой".
Шерил и Коран очень хотят иметь ребенка. Еще в 2022 году в одном из интервью женщина сказала, что они готовы заплатить суррогатной матери до 120 тысяч фунтов стерлингов. Пара уже даже придумала имя для ребенка, которое они держат в секрете. Однако надежды супругов разбились, когда суррогатная мать якобы обманула их на 7 тысяч фунтов.
Мы заплатили за еду и проезд и даже дали деньги, чтобы она и ее семья наслаждались Рождеством. Мы хотели, чтобы она была счастлива, поскольку она делала нам подарок, о котором мы всегда мечтали,
– рассказал Коран.
По его словам, женщина, которая должна была стать суррогатной матерью, нарушила договор, занимаясь незащищенным сексом со своим партнером во время оплодотворения яйцеклетки. Но, несмотря на все неудачи, пара и дальше хочет ребенка.
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На пару вылился хейт
Многие пользователи тиктока захейтили Коран и Шерил из-за их желания. Они спрашивали, что будет, если Шерил умрет, ведь тогда малыш останется без матери. Однако были и те, кто поддержал супругов и даже советовали им усыновить ребенка.