Несмотря на то, что Шерил намного старше, Коран считает ее очень привлекательной и хочет видеть ее каждый день.

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Суррогатная мать обманула супругов

В тиктоке у Корана часто спрашивают, он ли "тот парень, который женился на бабушке". Мужчина всегда дает утвердительный ответ на это. Он уверяет, что серьезно относится к своим отношениям и его не оскорбляют подобные комментарии.

Смотрите видео Корана и Шерил:

Супруги активно ведут тикток, где делятся моментами из своей жизни. В одном из видео Шерил просматривала витрину с пончиками и спросила своего мужа, какой из них он хочет. В ответ Коран сказал: "Я хочу тебя. Я собираюсь взять тебя с собой".

Шерил и Коран очень хотят иметь ребенка. Еще в 2022 году в одном из интервью женщина сказала, что они готовы заплатить суррогатной матери до 120 тысяч фунтов стерлингов. Пара уже даже придумала имя для ребенка, которое они держат в секрете. Однако надежды супругов разбились, когда суррогатная мать якобы обманула их на 7 тысяч фунтов.

Мы заплатили за еду и проезд и даже дали деньги, чтобы она и ее семья наслаждались Рождеством. Мы хотели, чтобы она была счастлива, поскольку она делала нам подарок, о котором мы всегда мечтали,

– рассказал Коран.

По его словам, женщина, которая должна была стать суррогатной матерью, нарушила договор, занимаясь незащищенным сексом со своим партнером во время оплодотворения яйцеклетки. Но, несмотря на все неудачи, пара и дальше хочет ребенка.

Супруги рассказали о своей самой большой мечте: видео

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Любопытно! Шерил и Коран познакомились в 2012 году. Тогда Корану было всего 15 лет, и он работал в ресторане быстрого питания, которым руководил сын Шерил. Так что романтические чувства между будущими супругами вспыхнули гораздо позже. В июле 2021 года Коран сделал предложение любимой с помощью кольца за 2200 фунтов стерлингов, на которое скинулись его фанаты в Интернете. Уже в сентябре пара поженилась на берегу реки в Теннесси. Шерил уверяет, что большинство ее родных поддерживает этот союз.

На пару вылился хейт

Многие пользователи тиктока захейтили Коран и Шерил из-за их желания. Они спрашивали, что будет, если Шерил умрет, ведь тогда малыш останется без матери. Однако были и те, кто поддержал супругов и даже советовали им усыновить ребенка.