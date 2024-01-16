Ханна чувствует себя раздавленной, ведь она случайно разрушила брак своей подруги. Как так получилось – читайте дальше.

Читайте также "Это точно сработает": женщина говорит, что знает "лучший лайфхак", как найти любовь

Тайный поклонник вкладывал много денег в контент женщины

Полгода назад на ее страницу в OnlyFans подписался мужчина, начавший скупать весь контент. Такое поведение было странным, ведь Ханна раньше с таким не сталкивалась. Однако женщина не знала, кто именно покупает ее контент, потому что сайт скрывает всю информацию. Ханна видела только его ник.

Модель OnlyFans рассказала, как имела роман с мужем подруги: видео

Через некоторое время неизвестный поклонник написал модели и попросил о более "персонализированном" контенте. Женщина предложила ему услугу "подруги", которая достаточно дорогая. Эта услуга предусматривает онлайн-переписку и "веселье каждый вечер". По словам Ханны, при покупке такого пакета модель фактически становится девушкой анонима.

Мужчина оплачивал этот пакет 3 месяца. Женщина была в шоке, ведь стоило это дорого и другие пользователи сайта покупали его на гораздо меньший срок. Все эти 3 месяца Ханна и аноним вели секс-переписку.

Рекомендуем Просто и эффективно: что делать, когда конфликты разрушают твои отношения

Выяснилось, что Ханна знала анонима

Но вдруг аноним исчез. Он писал женщине каждый вечер, а тут как сквозь землю провалился. У Ханны возникли разные мысли на этот счет, она даже подумала, что мужчина мог умереть. Но причина исчезновения ее поклонника на самом деле была совсем другой.

Он перестал писать мне сообщение, потому что его жена об этом узнала, а его жена – одна из моих лучших подруг,

– рассказала модель.

На самом деле Ханна хорошо знала мужчину. Они даже ходили на двойные свидания в то время, когда он анонимно писал ей каждый вечер. Женщина заверила подругу, что понятия не имела, что ее муж платит за дорогой эротический контент.

"Я чувствую себя разбитой. Меня огорчает то, что он сделал это с ней, что он сделал со мной", – призналась Ханна.

К счастью, подруга не винит женщину. Она считает, что в этой ситуации виноват только ее муж-лжец.