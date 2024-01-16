Причин, почему между партнерами возникают конфликты, очень много. Часто они могут лишь частично быть связанными с отношениями. Масла в огонь подливают стресс, который испытывают влюбленные (каждый – в своей истории), а также другие внешние факторы.

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Также на наличие конфликтов в отношениях влияют:

проблемы в общении между партнерами;

неоправданные ожидания друг от друга;

отличия в ценностях и убеждениях.

Как побороть конфликты в отношениях

Перезагрузите ваше общение. Создайте при этом комфортную среду для обоих. Будьте активными слушателями. Не перебивайте, когда партнер или партнер высказывает свое мнение. Не осуждайте, если он или она озвучивает то, что вам не нравится.

Проявите эмпатию. Старайтесь понять партнера или партнершу, даже если не соглашаетесь с их мнением. Эмпатия создает ощущение крепкой связи и снижает уровень напряжения.

Выбирайте правильное время и место. Даже самая совершенная попытка побороть конфликт может стать еще одной причиной для спора, если партнер или партнерша испытывает сильный стресс или находится на грани нервного срыва.

Не вините, а выражайте свое отношение к тому или иному поступку любимого человека. Выберите формулировку "меня огорчает, когда ты..." вместо "ты всегда...".

Ищите компромиссы. Отношения – это не борьба, когда один должен победить, а другой – проиграть.