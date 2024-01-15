Если выбираешь второй вариант, принять меры нужно немедленно. Главное – честность. Перед собой и перед партнером или партнершей. Ведь если вы будете оставаться "под стеклянным колпаком", оживить отношения будет фактически невозможно.

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Шаг первый – откровенный разговор. Общение – приоритет в отношениях. И очень часто эмоциональная пауза в истории любви свидетельствует о том, что между влюбленными исчез диалог. Создайте безопасное пространство, чтобы любимый человек мог вам открыться, чувствуя себя при этом комфортно. Обсудите то, что беспокоит, вместе с тем старайтесь избегать критики в жесткой форме. Определите главные проблемы в отношениях и работайте, чтобы их решить.

Если найдете первопричину, почему в отношениях все пошло не туда, сможете от нее избавиться.

Шаг второй – общие интересы.

Вспомните, какое занятие когда-то вас объединило и снова займитесь этим. Общие интересы или хобби создадут положительный общий опыт.

Шаг третий – благодарность.

Ценить партнера или партнершу – залог счастливых отношений. В то же время, чем дольше они продолжаются, тем чаще можно забывать выражать благодарность. Поэтому возьмите паузу в ритме жизни и сделайте это. Даже маленькие проявления заботы и благодарности могут перезагрузить вашу историю.

Шаг четвертый – отпустите обиды.

Прощение – мощный инструмент исцеления для вас и вашего партнера или партнерши. Если вы собираетесь продолжать отношения, наберитесь смелости, чтобы отпустить все обиды. Даже те, которые засели глубоко под кожей.

Шаг пятый – обратитесь к психологам.

Профессиональная и структурированная помощь – must have, если все остальное не помогло.