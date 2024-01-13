Можно долго спорить, как долго живет настоящая любовь. Однако такие истории как Михаила и Параски ярко показывают: чувства могут быть вечными. Если только двое действительно этого захотят. Влюбленные провели вместе 67 счастливых лет и умерли в один день. Простились с супругами 11 января – в день рождения Параски, сообщает Bogo news.

Обратите внимание Единственная, любимая и никогда не бывшая: история Сергея Параджанова и Светланы Щербатюк

О свадьбе договорились почти сразу

На своем веку влюбленные увидели так много: и хорошего, и жуткого. Вспоминая свое детство, Параска говорила о войне. Тогда вместе с семьей убегала в лес. Мама девушки напекла хлеба и раздавала его людям, которые не успели ничего взять с собой. Когда вернулись домой, увидели, что все разгромлено.

Параска и Михаил, который был старше своей возлюбленной на 4 года, познакомились в праздник на базаре. Очевидно, это была любовь с первого взгляда. Долго не встречались, а почти сразу договорились о свадьбе.



Михаил и Параска / Фото из семейного архива

Свадьбу гуляли 2 дня. В первый вечер невесте на счастье шили венок из барвинка.

Молодую когда-то очень хорошо завывали. На венок покупали еще серьги, голова вся была в лентах по два метра, тогда платок и рантух. Тогда вместе с молодым и музыкантами шли жениться,

– вспоминала Параска.

Сначала молодые жили у родителей Параски, а потом построили свой дом. У супругов родился сын. Параска работала в колхозе. А Михаила знали как мастера на все руки. Целой деревне тесал деревья на дома. А потом – в Ивано-Франковске прокладывал водопроводы. Каждую копеечку откладывали сыну на будущее.

"Немножко порой с женой ссоримся, а тут уж и хорошо"

Михаил и Параска были счастливы друг с другом. Радовались внукам и правнукам. Строили свою жизнь, несмотря на историю, которая вокруг писала не самые веселые свои страницы. Конечно, без ссор не обходилось. Однако влюбленные быстро мирились.

"Немножко иногда с женой ссоримся, а тут уже и хорошо. Иногда думаю, что больше никогда с ней не буду разговаривать, а потом оборачиваюсь и говорю дальше", - вспоминал Михаил.

В последние годы жизни он был самым старшим мужчиной в деревне. Супругов часто навещали родные. А их историю односельчане до сих пор пересказывают с восторгом. Потому что она доказывает – любовь есть.

К слову, недавно мы публиковали историю любви королевы Маргрете II, которая прожила в браке с мужем – принцем Генриком – более 50 лет вплоть до его смерти в 2018 году.