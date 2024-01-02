Жизнь Маргрете II, как у каждой из реальных королев, мало походила на сказку. Однако без истории любви не обошлось. Вся жизнь Маргрете II остается верна одной стране, одному престолу и одному мужчине – принцу Генрику (Анри Мари Жану Андре де Монпеза).

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Юная будущая королева влюбилась в харизматичного дипломата

В 1964 году юная и исполненная романтических мечтаний Маргрете прибывает в Лондон, чтобы учиться в местной школе экономики. Там она встречает французского дипломата Анри.

Биографы рассказывают, что он был просто неотразим. С одинаковой харизмой мог быть добрым и злым. Яркий экстраверт. Поэт-романтик. Дипломат, который несмотря на очень молодой возраст, строил блестящую карьеру. Биографы до сих пор спорят, влюбилась ли Маргрете с первого взгляда. А королева не намерена делиться такими деталями личной жизни.

В то же время факт остается фактом: уже через несколько месяцев после первой встречи Анри сделал предложение Маргрете. Она ответила "да".



Маргрете и Генрик / Getty images

Что стало главным конфликтом супружеской жизни

Свадьба Маргрете и Анри состоялась в 1967 году. После свадьбы Анри сменил имя на Генрик и получил ряд титулов. Народ Дании просто обожал молодых красивых супругов. Появление двух сыновей: Фредерика и Иоакима только повысило рейтинг королевских супругов.



Королевские супруги с сыновьями / Getty images

Когда Маргрете II стала королевой, она с головой ушла в работу. Ее величество призналась, что просто обожает то, чем занимается. Генрику тоже хватало дел. Однако в то время и произошел сильнейший раскол вбраке: всю жизнь Генрик так и не мог смириться, что не получил титула короля-консорта. А Маргрете II не сочла нужным бороться, чтобы эта мечта мужа сбылась. Биографы рассказывают, что Хенрик любил Маргрете, однако королева его раздражала.

Чувствуя приближение смерти, принц Генрик запретил хоронить его рядом с Маргрете II. Согласно завещанию, принц избрал для себя кремацию, с условием, что часть его праха развеют над морем, а часть похоронят в саду.

Несмотря на то, что брак не был безоблачным, Маргрете и Генрик относились друг к другу с особой нежностью. Принц, имевший незаурядный поэтический талант, посвящал жене прекрасные стихи. Кстати, один из них процитирован во время прощания с Генриком. Так он в последний раз признался Маргрете в любви.