Одна женщина, одна муза, одна любовь. Все это – о Светлане Щербатюк. Красавица с нежной улыбкой и стальным характером.

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Судьбоносная встреча в Киеве

Будущие влюбленные встретились в Киеве. Тогда Светлане едва исполнилось 16 лет. Девушка из семьи дипломата только что вернулась в Киев и готовилась учится на филолога. Сергей охотно рассказывал легенду, что впервые увидел Светлану в Опере. По словам режиссера, красота девушки поразила его, как молния, и он потерял сознание. Впоследствии Светлану спрашивали, правда ли это. Однако женщина лишь лукаво усмехнулась и заметила, что это должно остаться в тайне.

Родные были не в восторге от этой истории любви, однако Светлана решила бороться за свое счастье. Когда Сергей ей сделал предложение, девушка сказала "да".



Параджанов и Щербатюк / Фото из сети

Венчание как произведение искусства

Сергей считал, что искусство должно быть не только на экране, но и в жизни. Поэтому до венчания со Светланой он тщательно готовился. Продумал каждую деталь, чтобы создать прекрасное действо.

Брак длился всего несколько лет

У супругов родился сын Сурен. Казалось, что впереди годы безоблачного счастья. В то же время уже в 1961 году брак распался. Когда Светлану спросили о причине развода, она ответила: "потому что невозможно было выдержать".

24 часа в сутки яркий, насыщенный персонажами театр у нас дома, никогда не запиравшиеся двери,

– вспоминала Светлана.

После развода Светлана не стала "бывшей"

После развода дороги Светланы и Сергея не разошлись. Они воспитывали сына и оставались друг для друга близкими людьми. Киновед Оксана Мусиенко замечает, что Светлана так и не стала "бывшей" Параджанова.

Когда советский режим заключил в тюрьму режиссера, Светлана продолжила поддерживать Сергея. По словам Мусиенко, неизвестно, выжил бы Параджанов без поддержки любимой женщины. Светлане было что терять, однако она от всего отказалась, чтобы оставаться рядом с Сергеем.

"Она потеряла работу в университете, где преподавала русский для иностранцев, стала "невыездной". Но она не прекратила переписку с заключенным, не перестала передавать в зону посылки и, главное, стучаться во все двери, чтобы хоть как-то облегчить судьбу Сергея", – рассказала киновед.

Сергей скончался в 1990 году. Светлана пережила его на 30 лет. До последних дней она хранила память о любимом.