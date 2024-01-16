Причин, чому між партнерами виникають конфлікти, – дуже багато. Часто вони можуть лише частково бути пов'язаними зі стосунками. Масла у вогонь підливає стрес, який відчувають закохані (кожен – у своїй історії), а також – інші зовнішні чинники.

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Також на наявність конфліктів у стосунках впливають:

проблеми у спілкуванні між партнерами;

невиправдані очікування одне від одного;

відмінності у цінностях та переконаннях.

Як побороти конфлікти у стосунках

Перезавантажте своє спілкування. Створіть при цьому комфортне середовище для обох. Будьте активними слухачами. Не перебивайте, коли партнер або партнерка висловлює свою думку. Не засуджуйте, якщо він або вона озвучує щось, що вам не подобається.

Проявіть емпатію. Намагайтеся зрозуміти партнера або партнерку, навіть якщо не погоджуєтеся з їхньою думкою. Емпатія створює відчуття міцного зв'язку й знижує рівень напруги.

Обирайте правильні час та місце. Навіть найдосконаліша спроба побороти конфлікт може стати ще однією причиною для суперечки, якщо партнер або партнерка наразі відчуває сильний стрес або перебуває на межі нервового зриву.

Не звинувачуйте, а висловлюйте своє ставлення до того чи іншого вчинку коханої людини. Оберіть формулювання "мене засмучує, коли ти..." замість "ти завжди...".

Шукайте компроміси. Стосунки – це не боротьба, коли один має перемогти, а інший – програти.